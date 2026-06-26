井手上漠、とうあと“メイク交換”2ショット公開「いつもと違う雰囲気で新鮮」「新たな魅力が引き出されてる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/26】モデルの井手上漠が6月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。モデルのとうあとの2ショットを公開した。
【写真】23歳ジェンダーレスモデル「2人とも新たな魅力が引き出されてる」メイク交換で雰囲気ガラリ
井手上は、とうあのアカウントをメンションするとともに「メイク交換した」と互いの顔にメイクを施し合ったことを報告し、2ショットを投稿。井手上は束感のあるまつ毛やオーバーリップでぽってりとした唇が印象的な立体感のあるメイク、とうあは抜け感のあるまつ毛や透明感のあるベースメイクなどナチュラルメイクを施した姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「ビジュ強すぎる」「センス抜群」「2人とも新たな魅力が引き出されてる」「いつもと違う雰囲気で新鮮」「どちらもプロ級の仕上がり」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】23歳ジェンダーレスモデル「2人とも新たな魅力が引き出されてる」メイク交換で雰囲気ガラリ
◆井手上漠、とうあとの2ショット披露
井手上は、とうあのアカウントをメンションするとともに「メイク交換した」と互いの顔にメイクを施し合ったことを報告し、2ショットを投稿。井手上は束感のあるまつ毛やオーバーリップでぽってりとした唇が印象的な立体感のあるメイク、とうあは抜け感のあるまつ毛や透明感のあるベースメイクなどナチュラルメイクを施した姿を披露している。
◆井手上漠の投稿に「いつもと違う雰囲気で新鮮」の声
この投稿に、ファンからは「ビジュ強すぎる」「センス抜群」「2人とも新たな魅力が引き出されてる」「いつもと違う雰囲気で新鮮」「どちらもプロ級の仕上がり」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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