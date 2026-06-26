【エミュレータ ライディングパッケージ】 6月29日 予約開始

コトブキヤは、プラモデル「エミュレータ ライディングパッケージ」を6月29日11時より予約受付を開始する。

本商品は同社のプモデルシリーズ「無限邂逅メガロマリア」より「エミュレータ」と「エクストリームスポーツバイク」がセットになった商品。

「エミュレーター」は髪型は創彩少女庭園「マネージャーちゃん」仕様のものが採用され、髪色は「如月 ユエ」「小悪魔ツインテールちゃん」と同色の”深みのあるピンク”となっている。拡張スキンパーツ改の肌色部分はダークグレーに一新された”ライディングスーツ”風仕上げとなっている。

フェイスパーツは可動眼球を備えた「ネイキッドフェイス」が採用されている。また武装としてハンドキャノン2丁が付属。

「エクストリームスポーツバイク」はレッドをベースとしたカラーリングで、ブレーキケーブルには紫色、ヘッドライトはクリアグリーンが採用されている。また、スーツと色を合わせたダークグレーのヘルメットパーツが付属する。

(C) KOTOBUKIYA