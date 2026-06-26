「無限邂逅メガロマリア」より「エミュレータ ライディングパッケージ」が6月29日に予約開始
【エミュレータ ライディングパッケージ】 6月29日 予約開始
コトブキヤは、プラモデル「エミュレータ ライディングパッケージ」を6月29日11時より予約受付を開始する。
本商品は同社のプモデルシリーズ「無限邂逅メガロマリア」より「エミュレータ」と「エクストリームスポーツバイク」がセットになった商品。
「エミュレーター」は髪型は創彩少女庭園「マネージャーちゃん」仕様のものが採用され、髪色は「如月 ユエ」「小悪魔ツインテールちゃん」と同色の”深みのあるピンク”となっている。拡張スキンパーツ改の肌色部分はダークグレーに一新された”ライディングスーツ”風仕上げとなっている。
フェイスパーツは可動眼球を備えた「ネイキッドフェイス」が採用されている。また武装としてハンドキャノン2丁が付属。
「エクストリームスポーツバイク」はレッドをベースとしたカラーリングで、ブレーキケーブルには紫色、ヘッドライトはクリアグリーンが採用されている。また、スーツと色を合わせたダークグレーのヘルメットパーツが付属する。
#メガロマリア ブログ更新- 無限邂逅メガロマリア 公式 (@MegalomariaInfo) June 26, 2026
2026年6月29日(月)11:00より『エミュレータ ライディングパッケージ』メーカー受注受付開始│KOTOBUKIYA REBUILD RECORDS #コトブキヤhttps://t.co/zx2rHfBMbB
(C) KOTOBUKIYA