【S.H.Figuarts ウルトラマンテオ】 7月1日 予約開始 12月 発売予定 価格：7,150円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ウルトラマンテオ」を7月1日に予約受付を開始する。発売は12月を予定し、価格は7,150円。

本商品は7月4日より放送開始の「ウルトラマンテオ」より「ウルトラマンテオ」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。円谷プロダクション造形部門LSS徹底監修のもと立体化され、劇中のプロポーションが再現されている。

また、S.H.Figuarts準拠の広い可動域に加え日本特許出願済みの新機構を搭載。「可動によるキャラクター表現の追求」したフィギュアとなっている。

S.H.Figuarts ウルトラマンテオ

7月1日 予約開始

12月 発売予定

価格：7,150円

サイズ：全高約150mm

(C)円谷プロ (C)ウルトラマンテオ製作委員会・テレビ東京