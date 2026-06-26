最新作「ウルトラマンテオ」より「S.H.Figuarts ウルトラマンテオ」が7月1日に予約開始
【S.H.Figuarts ウルトラマンテオ】 7月1日 予約開始 12月 発売予定 価格：7,150円
7月1日 予約開始
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ウルトラマンテオ」を7月1日に予約受付を開始する。発売は12月を予定し、価格は7,150円。
本商品は7月4日より放送開始の「ウルトラマンテオ」より「ウルトラマンテオ」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。円谷プロダクション造形部門LSS徹底監修のもと立体化され、劇中のプロポーションが再現されている。
また、S.H.Figuarts準拠の広い可動域に加え日本特許出願済みの新機構を搭載。「可動によるキャラクター表現の追求」したフィギュアとなっている。
S.H.Figuarts ウルトラマンテオ
7月1日 予約開始
12月 発売予定
価格：7,150円
サイズ：全高約150mm
【商品情報公開】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) June 26, 2026
『#ウルトラマンテオ』より
「S.H.Figuarts ウルトラマンテオ」の詳細公開！
📌https://t.co/szHHljMtSy
S.H.Figuarts準拠の広い可動域と日本特許出願済みの新機構を搭載！
一般店頭にて2026年7月1日予約開始、12月発売予定！#t_shf #ウルトラアーツ pic.twitter.com/1Yfvo6ucLn
(C)円谷プロ (C)ウルトラマンテオ製作委員会・テレビ東京