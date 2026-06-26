【JI BLUE】JO1・佐藤景瑚＆INI・後藤威尊が語る！沼が深すぎる「クロストーク」をご紹介♡

JO1×INI、日本を代表するグローバルボーイズグループ2組から激アツなユニット「JI BLUE」が誕生！そこで今回は、JO1・佐藤景瑚さんとINI・後藤威尊さんによる貴重なクロストークをお届けします。Rayでしか見られないケミショットにたっぷり酔いしれて♡

Rayでしか見ることのできないレアなケミショットも、美しきビジュアルとは裏腹なわちゃわちゃトークも、どちらも沼が深すぎるので、どうぞ落ちる覚悟を♡

JO1×INI、日本を代表するグローバルボーイズグループ2組からこの夏、激アツなユニットが誕生！グループの垣根を越えて、サッカーがつないだ12人がひとつのチームに。

JO1・佐藤景瑚 × INI・後藤威尊

後藤威尊（以下、後藤）：「JO1さんの今まで聞いたことのない裏話だったり、意外な一面のエピソードを聞くのがすごく楽しいんです。（河野）純喜くんがテンション高くしゃべってくれて（笑）」

佐藤景瑚（以下、佐藤）：「純喜くん、オープンすぎるのよ（笑）。なんでも話してくれるから」

後藤：「それが本当に面白くて」

佐藤：「でもINIも面白いよ。この間、撮影の待ち時間にみんなでサッカーしたけど、あのとき（佐野）雄大がめちゃくちゃ汗かいて、前半戦終わったくらいの量だった。パフォーマンス以上に汗かいたんじゃないの？ってくらい（笑）」

後藤：「確かに尋常じゃなかった（笑）。僕はJI BLUEでのポジションをサッカーにたとえるならセンターバックですかね。景瑚くんや（池粼）理人みたいに前に出て発言してみんなを楽しませるっていうよりは、ちょっと後ろから支えるみたいな」

佐藤：「よく拾うもんね！ツッコミかな？」

後藤：「でもツッコミじゃないんですよ」

佐藤：「そうなんだ！でも雄大とかにツッコんでるイメージ」

後藤：「メンバーには強くツッコめるんですけど、JO1さんのときはボケを気づけずに、変に真に受けて拾っちゃう（笑）」

佐藤：「あかんあかん。全然強く言っていいよ、なに言うとんねん！ってくらい。JO1はボケたがりだから。僕はサイドハーフかな。横からガヤ入れたいです」

後藤：「よくとんでもないガヤが飛んでくる！それがめっちゃ面白いし、ちゃんとシュートも決めています」

佐藤：「いい感じにまとめてくれました（笑）」

〈上・佐藤景瑚のコーデ〉ジャケット 121,000円／TOGA、チョーカー 36,300円／TOGA TOO（ともにTOGA 青山店）パンツ 100,100円／Ami Paris（Ami Paris Japan）〈下・後藤威尊のコーデ〉ベスト 58,300円、パンツ 46,200円、つけえり 30,800円／ともにTOGA TOO（TOGA 青山店）その他／すべてスタイリスト私物

PROFILE

JI BLUE

サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとして、グローバルボーイズグループ「JO1」と「INI」からサッカーをこよなく愛する12人が集結！世界一の夢をめざす日本代表の背中を押すスペシャルユニット。

佐藤景瑚

さとう・けいご⚫︎1998年7月29日生まれ、愛知県出身。今年の夏にやりたいことは海に行くこと。「海に行って筋肉を見せたいです。僕がまた日焼け肌を流行らせます！！」

後藤威尊

ごとう・たける⚫︎1999年6月3日生まれ、大阪府出身。夏に聴きたい曲はINIの「STRIDE」。「INIで一番好きな曲。めっちゃ晴れてる景色がキレイなところで聴いて浸りたい」

撮影／ISAC（SIGNO）スタイリング／後藤泰司、杉岡奈々子（package）ヘア＆メイク／佐々木美香、島田聖香、藤原萌、見戸亜由菜（JO1分）菊井美月、鈴木望恵扇、奈良岡凪咲（以上MASTER LIGHTS・INI分）取材・文／アンドウヨーコ、鈴木恵