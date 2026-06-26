タレントの黒嵜菜々子が２６日、東京・紀尾井町の文春ギャラリーで初の写真展「Ｂｒｉｌｌｉａｎｃｅ」事前取材会を行った。

元アイドルで、現在はアイドルグループ「Ｒｏｏｔ ｍｉｍｉ」をプロデュース。自らもグラビア、モデルなどの活動を続ける中、写真展開催の経緯を「個人でも活躍したいという思いでやらせてもらった」と説明した。会場に入り「『美術館みたい！』と思った。（実際に写真を）買いたいですね」。プロデューサー目線でという注文には、写真を見ながら「いい表情していますね」と自画自賛した。

撮影では初めてピンヒールを履き「歩けなくて子鹿になりながら撮影していた」と苦笑い。一方で「衣装も露出が少なめだけど、少ない中でどれだけ魅力を出せるか勝負に出た。無加工に近い気がして、素の私に近い。得意顔がすまし顔だけど、その魅力が詰まっている」と見どころを語った。

意外にも、グラビア活動をする姿は「恥ずかしくて、（自分で自分の姿を）見られない」という。ファッションショーにも出演するが、その際には求められるボディーメイクが異なることから「バランスがすごい難しい」と悩みを口にした。目標はプライベートでも親交のある元ＨＫＴ４８の松本日向。「（仕事の時と）ギャップがある。私もグラビアで大人っぽく見えたらいいな」と願った。

今回の写真展は２７、２８日の２日間開催の予定だったが、台風接近に伴い２７日を中止にすると発表。「正直、大事な時に限って、雨女。アイドルの卒業ライブも雨降り出してきたし…。大事な時に雨を降らせて申し訳ない」と謝罪し、「明日来場予定だったファンの方も、ぜひ日曜日に来てもらえたら」と呼びかけていた。