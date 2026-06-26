梅雨前線の影響で、東海地方は台風接近前から大雨になっています。

【写真を見る】“ダブル台風” 東海地方は27日に最接近 三重県では避難所を開設した自治体も 収穫間近のブドウ園では枝を固定して対策

（田中希宜記者）

「午後1時の三重県熊野市です。雨で景色は白くかすんでいて、海は白い波が上がっています」

三重県南部の熊野市では、車が水しぶきを上げながら走っていました。「ダブル台風」は、東海地方には27日最接近する見通しです。

（田中記者 午後3時40分ごろ）

「三重県紀宝町の小学校では、台風に備えて避難所開設の準備が進められています」





収穫に間近！ブドウ園でも台風対策

三重県紀宝町では避難指示は出ていませんが、雨のピークが夜の時間帯になるおそれがあることから、午後4時に8か所の避難所を開設しました。

台風への備えは、愛知県碧南市のブドウ園でも。



収穫を7月に控えるブドウの枝が台風の風で折れないよう、専用のテープで固定していました。



（カネカぶどう園 加藤正義さん)

「台風の強い風を緩和して、なるべくブドウが傷まないように対策」

ブドウは、これから甘く成長していく大事な時期。台風の風で実がこすれて、傷がついたり房ごと落ちてしまったりすることを懸念しています。



（加藤さん)

「収穫直前にブドウが傷むのは避けたい。台風の進路がそれてほしい」