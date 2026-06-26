

「SONGS ライブスペシャル THE ALFEE」キービジュアル

「SONGS ライブスペシャル THE ALFEE」が、７月５日（午後５時〜）にNHK総合で再放送されることが決定した。

デビューから52年、積み上げてきたライブの本数が3000を突破し大きな注目を集めている THE ALFEE。３人の色彩豊かなボーカルと親しみやすいキャラクターで若い世代のファンも急増、チケットは入手困難となっている。

そんな中、３月にBSP4Kで放送された「SONGS ライブスペシャル THE ALFEE」。NHKのスタジオで約500人のオーディエンスを前に代表曲の数々を披露、大きな話題となっていた。地上波での再放送を望む声も多数寄せられ、この特集番組が７月５日にNHK総合で再放送されることが決定した。

「星空のディスタンス」「メリーアン」といった大ヒット曲はもちろん、「ジェネレーション・ダイナマイト」「FLOWER GENERATION」などライブで盛り上がる鉄板ナンバーだらけの全９曲。メンバーの仲の良さが伝わるステージトークもたっぷりと。70歳を超えても止まることなく走り続け幅広い世代の音楽ファンを魅了する THE ALFEE の貴重なパフォーマンスを余すことなく届ける。

番組情報

「SONGS ライブスペシャル THE ALFEE」放送予定

【放送】 7月5日（日）午後5時00分〜5時59分 ＜総合＞

NHK ONEで同時配信・放送から１週間見逃し配信

【出演】 THE ALFEE

【歌唱曲】「君が生きる意味」「恋人達のペイヴメント」「ジェネレーション・ダイナマイト」「シュプレヒコールに耳を塞いで」「丁寧言葉Death！」「HEART OF RAINBOW」「FLOWER REVOLUTION」「星空のディスタンス」「メリーアン」（五十音順）

【番組公式HP】 https://one.nhk/songs