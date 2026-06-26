スポーツ報知評論家の高木豊氏が、２６日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。サッカー北中米Ｗ杯について触れた。

日本代表は、日本時間２６日にスウェーデンと対戦し１−１の引き分けとした。これにより日本は勝ち点を５とし、Ｆ組２位での決勝トーナメント進出を決めた。

高木氏は試合後に動画を投稿。冒頭から「予選突破おめでとうございます！」と笑顔をみせた。「結果は１−１で引き分け。これねもう始まる前から無理して勝ちにいって３位になるとかリスクを背負ってね。それよりは引き分け。でも２位決定。だから非常に難しい試合だったと思うんだよね」と話した。その後も試合について解説し、次戦のブラジル戦についても触れた。

サッカーも網羅する高木氏に対し、ファンからは「息子さんのこともあって、サッカーも語れる豊さん強すぎかよｗ」「日本一サッカーを語れる野球解説者の豊さん」「野球チャンネルでワールドカップの動画をあげちゃう豊さんの自由さ、最高ですね。ブラジル戦後も動画を楽しみにしております」「豊さんのサッカー話もいいな」「野球、サッカー二刀流解説、それが高木豊さんの強み」「息子３人サッカー選手にした元プロ野球選手の親父が観るＷ杯、楽しそうだなぁ笑笑」などのコメントが寄せられている。

高木氏の３人の息子はプロサッカー選手として活躍中。長男・俊幸が東京ユナイテッドＦＣ、次男・善朗がタイ・リーグ１・ＢＧパトゥム・ユナイテッドＦＣ、三男・大輔がＦＣ琉球でそれぞれプレーしている。