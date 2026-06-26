マイクラ企画開拓者！ 怪獣ではなく、ワニです。『YASUGOYA:ヤスゴヤ』をご紹介します。

マイクラ企画開拓者！ 怪獣ではなく、ワニです。『YASUGOYA:ヤスゴヤ』

今週のピックアップ

『友達の体内に入ってイタズラしてみたw【まいくら・マインクラフト】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

YASUさん：「YouTubeで活動している『YASU』です。マインクラフトを中心に都市伝説の検証動画やサバイバル企画、あとは友達とのドッキリ企画などを投稿しています。ゲームの中で起こる不思議な出来事だったり、友達との自然な掛け合いを楽しんでもらえるような動画を作っています」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

YASUさん：「きっかけは大学の時にPCをもらったことです。もともとゲームが好きだったので、せっかくPCがあるんだったらゲーム動画を作ってみようかなと思ったのが最初のきっかけです。正直、最初は少しでもお金を稼げたらいいなって気持ちで始めたんですけど、実際に始めてみると動画を作ること自体が面白くなっていって、今では視聴者さんにどう楽しんでもらえるか考えるのが一番楽しいですね」

――おすすめの動画は何ですか？

YASUさん：「友達と撮影したドッキリ企画で『友達の体内に入ってイタズラしてみたw』という動画です。友達の『ほた』の体内に入って、中からいろんなイタズラを仕掛けていく内容です。口の中から心臓、肺、脳などへ移動しながら、体や行動に異変を起こしていくので、マインクラフトならではの自由度とドッキリの面白さが出ていると思います。

こだわった点は、まずマップを用意することですね。実際にマインクラフトスキンの体内に入っているわけではないので、専用のマップや各部位のマップをいろいろ作らないといけないのが大変でした。あとは、友達のリアクションだったり、マイクラ内で起きた出来事を視聴者さんに分かりやすくすることを意識しました。ほたとは中学からの長い付き合いなので、ボケやツッコミのテンポが自然で、無理に作った感じじゃないリアクションが面白いと思います」

友達の体内に入ってイタズラしてみたw【まいくら・マインクラフト】

https://youtu.be/yBTcQ1yHXog?si=D-uUl0B_l2tCGNVz



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

YASUさん：「いつも動画を見てくださっている皆さん、本当にありがとうございます。コメントや高評価をいただけるたびに、次の動画ももっと面白くしたいと思っています！

普段はマインクラフトの都市伝説の検証やサバイバル、ドッキリ企画など、皆さんがワクワクしたり笑ったりできるような動画を作っています。ガジェット通信をきっかけに初めて知ってくださった方も、ぜひ気軽に動画を見に来ていただけたら嬉しいです。これからも自分らしい動画を作っていきたいと思っています。応援よろしくお願いします」

マインクラフトでの都市伝説の検証やドッキリ系など、さまざまなジャンルの動画を投稿し続ける、YASUさんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『YASUGOYA:ヤスゴヤ』

https://www.youtube.com/@YASUGOYA

Xのアカウント『YASU🐊』

https://x.com/AndButtai

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島