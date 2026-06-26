神奈川県箱根町が全国初となる使い道を自由に選択できる「宿泊税」を導入する方針を決めました。背景にある箱根の悩みとは。

千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾート。「夢の国」には、全国各地から観光客が集まってきますが…

千葉県 熊谷俊人 知事

「宿泊税については令和10年9月を考えている」

今月17日、千葉県は再来年の9月から「宿泊税」を導入する方針を明らかにしました。

「宿泊税」はホテルなどの宿泊客に一定の負担を求める「税金」。現在、7都道府県と38の市町村が導入していますが、いずれも「目的税」で、使い道は観光に関する事業に限られています。

国内有数の観光地、神奈川県箱根町。ここでもきょう、「宿泊税」を導入する方針が発表されましたが…

箱根町 勝俣浩行 町長

「宿泊税を法定外普通税として導入」

「普通税」として徴収し、使い道を観光に関する事業に限定せず、自由に選択できるようにしたいといいます。実現すれば「全国初」ということですが、その理由は…

記者

「こちらの施設には箱根町全体からごみが集められています」

箱根町のごみ処理施設。1日60トンほどのごみの8割ほどがホテルなどから出る「観光関連のごみ」ですが、今は、その処理費用は主に町民の税金で賄われています。

箱根町の人口は1万人あまり。一方、観光客はインバウンド需要などで年間2000万人と町民の2000倍に上るのです。

箱根町 勝俣浩行 町長

「5万人の都市規模の施設の整備を余儀なくされている」

観光客のために救急車の数も必要です。人口1万人規模の都市では通常、救急車の配備は1台のみだということですが、箱根町ではなんと5台も配備しています。

箱根町は、子どもや修学旅行を除き1人1泊につき350円の宿泊税で、年平均およそ14.1億円の税収を見込んでいて、インフラ整備などにも使い道を広げていくといいます。

対象となる観光客は…

観光客

「全然いいかなと思います」

「そこでケチるというか渋るのは、ちょっと何か違うというか」

「それは全然抵抗ないです。これだけインバウンドの方も、いっぱい集まってきているので」

一方、観光業を営む人は…

箱根湯本温泉かっぱ天国 村上東司さん

「350円っていうのは結構お金が高くなる。お客様に喜ばれる、それ相応のサービスというものが必要になってくるんじゃないの」

箱根町は8月の町議会に条例案を提出し、再来年の4月から課税を開始したい考えです。