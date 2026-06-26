4人組ダンスヴォーカルグループ「SPEED」が、デビュー30周年を目前にして、オフィシャルTikTokアカウントを開設したことを、公式サイト上で発表しました。



【写真を見る】【 SPEED 】オフィシャルTikTokアカウントを開設 8月5日のデビュー30周年に向けて 初回投稿「Body & Soul」は早くも26万再生突破



公式サイトでは、今月25日に「オフィシャルTikTokアカウント開設！さらに『SPEED楽曲シェアキャンペーン』も同時スタート！」と発表しました。「本アカウントでは、これまでの数々の大ヒット曲を彩ってきたMusic Videoや、熱狂を呼んだライブ映像を中心としたショート動画コンテンツを順次公開していく予定」としています。





また、開設されたばかりのTikTok公式アカウントでは、すでに3つのコンテンツが投稿されていて、初回投稿の「Body & Soul」を伴ったデビュー当時の映像に「SPEED 30th Anniversary」とタイトルが入った動画は、記事執筆時点ですでに26万再生を突破しています。







合わせて、公式サイトでは「SPEED楽曲シェアキャンペーン」をスタートするというアナウンスもされており、デビュー30周年に向けて様々な取り組みがなされていく模様です。

【担当：芸能情報ステーション】