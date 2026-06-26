充実装備の人気コンパクトカー

トヨタのラインナップにおいて、ハイブリッド専用コンパクトカーとして多くのユーザーから支持されている「アクア」。

その個性的なスタイリングを彩る、多彩なカラーバリエーションにはどのような選択肢が用意されているのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新型アクア」のカラバリです！（30枚以上）

アクアは2011年に初代モデルが誕生しました。優れた実用性に加え、高い燃費性能と静かな走りを、求めやすい価格で両立させたことで、ハイブリッドカーを一般に普及させ、様々なユーザーに選ばれています。発売以来、カーボンニュートラルの実現に貢献する存在として成長を続けてきました。

現行モデルは2021年7月に登場した2代目で、「さらに次の10年を見据えたコンパクトカー」をコンセプトに全面的に新しくなりました。TNGA（GA-B）プラットフォームの採用により、高いボディ剛性と静粛性を確保し、安定感のある走りを提供します。

ボディサイズは全長4080mm×全幅1695mm×全高1485mm（E-Fourは1505mm）で、ホイールベースは2600mmに設定されています。

エクステリアは、前後に伸びやかなモノフォルムシルエットと、左右に張り出したリアフェンダーを組み合わせることで、スマートでありながら躍動感のあるスタイルを特徴としています。

インテリアは、各機能を集約したシンプルでクリーンな空間が広がり、ソフトな合成皮革巻きのオーナメントやアームレストがクラスを超えた上質感を演出しています。

パワートレインには、1.5リッター直列3気筒エンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを採用。

駆動方式は前輪駆動（2WD）のほか、電気式4輪駆動の「E-Four」がラインナップされています。

また、高出力な「バイポーラ型ニッケル水素電池」を搭載することで、スムースな加速感を実現。燃費性能はWLTCモードで30.0km／Lから34.3km／Lという優れた数値を記録しています。

直近では2025年9月1日に一部改良が実施され、ブランドが持つ「先進・上質」なイメージを高めるための変更が加えられました。

外観では、近年のトヨタ車で取り入れられている「ハンマーヘッド」をモチーフとしたフロントデザインが全グレードで採用されたのに加え、バックドアガーニッシュ（ピアノブラック塗装）が追加され、より精悍な表情へと生まれ変わりました。

内装においても、7インチの大型マルチインフォメーションディスプレイが標準装備となり、最新のコネクティッドナビ対応ディスプレイオーディオが搭載されるなど、使い勝手が大きく高められました。

安全面では、プリクラッシュセーフティの検知対象にバイクや出会い頭の車両が追加されたほか、車線内走行時の運転をアシストするプロアクティブドライビングアシスト機能（PDA）も加わり、最新の「Toyota Safety Sense」へと更新されました。

この最新のアクアには、モデルのキャラクターを際立たせる多彩なボディカラーが設定されています。標準的な「G」および「X」グレードには、モノトーンカラーが全9色用意されました。

具体的には「プラチナホワイトパールマイカ」「シルバーメタリック」「ブラックマイカ」といったシンプルなカラーに加え、鮮烈な「エモーショナルレッドII」や、シックな「クリアベージュメタリック」、アウトドアに映える「アーバンカーキ」が設定されています。

また、一部改良では、新色としてサンドベージュのような「マッドバス」と、パステルブルーの「グレイッシュブルー」があります。また、「X」グレードのみ、「スーパーホワイトII」を選ぶことができます。

さらに、最上位グレードの「Z」には、これらのモノトーン8色（スーパーホワイトIIを除く）に加えて、専用のツートーンカラーが設定されました。

ルーフやピラーをブラックマイカで引き締めた「ブラックマイカ×グレイッシュブルー」「ブラックマイカ×マッドバス」「ブラックマイカ×クリアベージュメタリック」の3種類が展開され、存在感が引き立っています。

アクアの車両本体価格（消費税込）は、248万6000円から302万2800円となっています。