きょう（26日）午前8時から行われたサッカーワールドカップ日本対スウェーデン戦。通勤・通学の時間と重なった試合に、岡山の街では…？

【写真を見る】サッカーW杯に通勤時間帯の街はそわそわ 日本代表愛があちらこちらにあふれ出した朝の風景

（山口慧樹記者）

「午前8時試合が開始されました。通勤、通学時間ですが、試合結果が気になる方はいるんでしょうか」

サッカー日本代表の決勝トーナメント出場をかけた3戦目…試合開始が午前8時、通勤・通学時間と重なりました。

（通勤中の会社員）

「今から仕事なんですけど、見たかったですね」

（通勤中の会社員）

「見たかったですけど、仕事のほうが入ってしまって」

（休校になった学生）

「休校になったので見ようかなと」

「やっぱりワールドカップも見れますし、それがうれしいですね」

サッカー部だという高校生。足のけがで病院に行くところだそうですが…

（病院に行く高校生）

「病院関係なく、点を入れたらはしゃごうかなと思います」

雨の中、バスを待つ長い行列。その中にも…

（バスを待つ大学生）

「学校の実習で、保育園にバスで20分くらいかかるので、その間にみようかなと思ってます」

（通勤中の女性）

「出社するまで、ちょっとみようかなと。職場でテレビつけてくれたらうれしいですよね。できれば休みの日か夜にあってほしいなっていうのがあります。みんなで盛り上がって見れるので」

試合は1対1の同点で終了。パブリックビューイングで観戦していた人の中には、午前中休みを取ったという熱心なサポーターも！

（パブリックビューイングで観戦した人）

「この後午後から出社します。この4年に1度のお祭りを楽しみたいと思います。絶対勝つぞ！」

4年に1度のW杯。慌ただしい日常の中でも、日本代表にエールを送りたい。そんな気持ちがあちらこちらにあふれていた朝でした。

（スタジオ）

ー決勝トーナメントに進むことが決まった日本代表。次は日本時間の今月30日午前2時から、ブラジルとの対戦です。