サッカーW杯に通勤時間帯の街はそわそわ 日本代表愛があちらこちらにあふれ出した朝の風景
きょう（26日）午前8時から行われたサッカーワールドカップ日本対スウェーデン戦。通勤・通学の時間と重なった試合に、岡山の街では…？
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（山口慧樹記者）
「午前8時試合が開始されました。通勤、通学時間ですが、試合結果が気になる方はいるんでしょうか」
サッカー日本代表の決勝トーナメント出場をかけた3戦目…試合開始が午前8時、通勤・通学時間と重なりました。
（通勤中の会社員）
「今から仕事なんですけど、見たかったですね」
（通勤中の会社員）
「見たかったですけど、仕事のほうが入ってしまって」
（休校になった学生）
「休校になったので見ようかなと」
「やっぱりワールドカップも見れますし、それがうれしいですね」
サッカー部だという高校生。足のけがで病院に行くところだそうですが…
（病院に行く高校生）
「病院関係なく、点を入れたらはしゃごうかなと思います」
雨の中、バスを待つ長い行列。その中にも…
（バスを待つ大学生）
「学校の実習で、保育園にバスで20分くらいかかるので、その間にみようかなと思ってます」
（通勤中の女性）
「出社するまで、ちょっとみようかなと。職場でテレビつけてくれたらうれしいですよね。できれば休みの日か夜にあってほしいなっていうのがあります。みんなで盛り上がって見れるので」
試合は1対1の同点で終了。パブリックビューイングで観戦していた人の中には、午前中休みを取ったという熱心なサポーターも！
（パブリックビューイングで観戦した人）
「この後午後から出社します。この4年に1度のお祭りを楽しみたいと思います。絶対勝つぞ！」
4年に1度のW杯。慌ただしい日常の中でも、日本代表にエールを送りたい。そんな気持ちがあちらこちらにあふれていた朝でした。
（スタジオ）
ー決勝トーナメントに進むことが決まった日本代表。次は日本時間の今月30日午前2時から、ブラジルとの対戦です。