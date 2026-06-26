戦争の記憶を次の世代につなぐ取り組みです。岡山市中区の山陽学園中学校で生徒が語り部となり、戦争体験を伝える平和学習が行われました。

【写真を見る】「両側の家は炎に包まれて燃えていました」 高校で生徒たちが「語り部」に 戦争の記憶を次の世代に語り継ぐ取り組み【岡山】

「空襲だ、焼夷弾だという声の中を一生懸命走りました。道の両側の家は炎に包まれて燃えていました」

生徒たちに、戦争と平和について自ら考えてもらおうと毎年行われている授業です。祖父母などから聞いた戦争体験を、生徒たちが「語り部」として発表しました。

（生徒）

「戦争体験者の涙を決して無駄にしてはなりません。過去の悲しみを学んだ私たちは、その学びを生かした未来をつくる責任があります」

広島で体内被曝した女性の証言

また、広島で胎内被爆した人が自身の体験を語り、生徒たちは、真剣に耳を傾けていました。

（紙芝居を読んだ生徒）

「（戦争が悲惨すぎて）ほんとうにあったのかなって1回疑ったんですけど、次世代につなげていったりすることが大切だと思うので、相手に伝えるっていう気持ちでこれからも（紙芝居を）読んでいきたいと思います」

生徒は、記憶を語り継ぐ担い手として、「祖父母たちが経験した苦しみを繰り返さないために伝えていきたい」と話していました。