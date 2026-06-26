2026年6月25日、元AKB48でタレントの柏木由紀が自身のYouTubeチャンネルを更新。AKB48を卒業してからの変化について語った。

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まず最初に変わったことは、「スケジュールが前もってわかる」こと。これには柏木も「ありがてー！」とコメントした。AKB48時代は、前日の夜にスケジュールが送られてきて、仕事が「急に入ることが多い」と、時間が読めなかったことを明かした。また、「5日休みなんてなかった」とかなり多忙だったようで、現在は病院や美容室などをスムーズに予約できる環境であると、嬉しそうに報告した。

次に変化したのは、早朝・深夜の仕事がほぼなくなったこと。AKB48時代は夜中の3時に仕事が終わることもよくあったようで、「どうやってたんだろう」と、当時の多忙ぶりを振り返り、玄関で座り込んでしまったことも何度もあると明かした。

また、卒業してからはほかのアイドルをより見るようになったようで、AKB48のときは、他のアイドルの曲や仕事、MVなどを見て「いいなと思いたくない」「悔しくて見れない」と感じていたようだ。卒業した現在は「ただのアイドルオタク」としてさまざまなアイドルを視聴しているようだ。

柏木はほかにも「MVの撮影がすぐ終わるようになった」「疲れやすくなった」「ファンと会う機会が減った」など変化について振りかり、動画を終えた。今回の動画に視聴者からは「大変やな」「アイドルってカッコいい」「感謝しかない」といった声が集まった。

（文＝向原康太）