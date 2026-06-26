【鉄道情報】JR西の在来線では複数路線で27日(土)の始発から運転取りやめ 接近する台風や大雨の影響 東海道・山陽新幹線はおおむね平常通り運行予定
7号・8号の「ダブル台風」が6月27日に接近する見込みの近畿地方は、すでに大雨に見舞われています。台風や大雨により、26日から27日にかけて交通機関にも影響が出ています。
▼26日（金）在来線の運行情報
JR西日本によりますと、26日（金）に終日運転を見合わせる在来線は以下です。
・北陸線 米原～近江塩津
・学研都市線 木津～京田辺
・大和路線 柏原～加茂
・関西線 亀山～加茂
・奈良線 城陽～奈良
・和歌山線 王寺～五条
・万葉まほろば線 奈良～高田
（26日午後6時現在）
▼27日（土）在来線の運行情報
27日（土）、始発から運転を取りやめる在来線は以下です。
・和歌山線 王寺～五条
・万葉まほろば線 奈良～高田
・関西線 亀山～加茂
（※運転再開を目指す）
続いて、始発から運転取りやめや遅れの可能性があるのは以下の路線・区間です。
・北陸線 米原～近江塩津
・琵琶湖線 米原～河瀬
・奈良線 京都～奈良
・学研都市線 木津～京田辺
・大和路線 柏原～加茂
▼東海道・山陽新幹線の運行情報
東海道・山陽新幹線は26日午後6時時点でおおむね平常通り運行中で、27日も通常運行予定だということです。ただし、台風の状況により急な見合わせや運休等の可能性があります。