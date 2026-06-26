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7号・8号の「ダブル台風」が6月27日に接近する見込みの近畿地方は、すでに大雨に見舞われています。台風や大雨により、26日から27日にかけて交通機関にも影響が出ています。

▼26日（金）在来線の運行情報

JR西日本によりますと、26日（金）に終日運転を見合わせる在来線は以下です。

・北陸線　米原～近江塩津

・学研都市線　木津～京田辺

・大和路線　柏原～加茂

・関西線　亀山～加茂

・奈良線　城陽～奈良

・和歌山線　王寺～五条

・万葉まほろば線　奈良～高田
（26日午後6時現在）

▼27日（土）在来線の運行情報

27日（土）、始発から運転を取りやめる在来線は以下です。

・和歌山線　王寺～五条

・万葉まほろば線　奈良～高田

・関西線　亀山～加茂
（※運転再開を目指す）

続いて、始発から運転取りやめや遅れの可能性があるのは以下の路線・区間です。

・北陸線　米原～近江塩津

・琵琶湖線　米原～河瀬

・奈良線　京都～奈良

・学研都市線　木津～京田辺

・大和路線　柏原～加茂

▼東海道・山陽新幹線の運行情報

東海道・山陽新幹線は26日午後6時時点でおおむね平常通り運行中で、27日も通常運行予定だということです。ただし、台風の状況により急な見合わせや運休等の可能性があります。