カモシカは国の特別天然記念物に指定されています。

【写真を見る】＜迫る絶滅の危機＞九州のカモシカを守ろう 約35年後には10頭未満に 研究者たちが熊本県に要望書 国の天然記念物

近年、九州ではシカの増加で、絶滅の危機に瀕しているというカモシカを守ろうと、研究者達が動き始めています。

約35年後、九州で10頭未満に

豊かな森を象徴する日本固有種で、ヤギやヒツジの仲間であるカモシカは、現在、九州に約200頭が生息し、熊本県内には40頭ほどがいるとみられています。

ただ、シカが増えたことで、エサとなる「木の葉」が少なくなっていて、研究者は、このまま放置すれば、約35年後には九州で10頭未満まで減り、絶滅の危機が迫っていると警鐘を鳴らします。

管理計画に実効力ある文言を

熊本野生生物研究会 坂田拓司会長「カモシカは学術的に重要な、日本を代表する哺乳類なんだと、まず知ってもらって、保護について理解をしていただく」

26日、野生生物の保護に取り組む団体が、熊本県に要望書を提出しました。

要望書では、来年、改訂が予定されている県の鳥獣管理計画の中に、カモシカの絶滅を避けるための実効力のある文言を入れることや、誤って捕獲しないように猟をする人達に注意喚起すること、さらに、他県との広域的な連携を求めています。

大分県と宮崎県の研究会も、同じ内容の要望書を、それぞれの県に提出するということです。