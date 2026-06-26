石原環境大臣の発言について患者団体側が謝罪を求めていた問題で、環境省の職員が26日、事実上謝罪する大臣の言葉を団体側に伝えました。

【写真を見る】水俣病患者団体への発言に石原環境大臣「言葉足らずだった」事実上の謝罪も 環境省は「事務方としては解説を控えたい」

環境省特殊疾病対策室 有賀玲子室長「みなさんを傷つけるような形になってしまったのではないか」

経緯――

今年4月30日、水俣市を訪れた石原大臣が、胎児性水俣病患者の金子雄二さんたちと面会した際、障害福祉サービスでの訪問入浴介護を要望したことを受け、「水俣市長に伝えたい」と前向きな発言をしました。

しかし、翌日（5月1日）の記者会見で前言を翻し、「現実はなかなか難しい話」「金子さんが目の前にいたからそういう発言をした」と発言を事実上、後退させました。

環境省は謝罪と明言せず

これに反発した患者団体側が謝罪と撤回を求めたことを受け、環境省の職員が26日、金子さんのもとを訪れ、「会見の場で水俣市長に要望を伝えたことに言及しなかったことについて、みなさんを傷つけるような形になってしまったのではないか」「言葉足らずだった」との大臣からの言葉を読み上げました。

ただ環境省側は面会後、報道陣に対し、石原大臣の言葉の意味について「事務方としては解説を控えたい」と述べるにとどめ、謝罪とは明言しませんでした。

一方、患者団体側は「もっと踏み込んで欲しかった」と吐露しながらも、「明確な謝罪」という認識を示しました。

その上で団体側は、「金子さんの要望実現に向けて環境省は力を貸して欲しい」と求めしました。