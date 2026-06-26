両あごの骨切り手術を公表した原宿系動画クリエーターのしなこ（30）が、プライベートで訪れたアメリカでの様子を公開し、多くの反響が寄せられている。

【映像】両顎の骨切り手術のダウンタイム中の様子（ビフォーアフター）

3月7日に更新したInstagramで、「この度しなこ、骨切りします！これまで矯正をずっとやってきたんですけど、私は顎変形症っていう、あごがね、横にズレてるタイプの人間なんですよ。なので、あごズレを治すために矯正をやってきました」と、5年前から歯の矯正を行っていたことや、7時間ほどかかる骨切りの手術を受けることを明かしていたしなこ。手術後やダウンタイム中の様子も紹介している。

アリエル風コーデでディズニーを満喫

6月24日はストーリーズを更新し、空港で撮影した動画を投稿。その後、アメリカ・フロリダにいることを明かしている。



この投稿を見たファンから、「なかなか海外に行けない勢からすると、こうして色んな世界見せてくれて本当に神」というコメントが寄せられており、しなこは、「海外旅行載せるの実は後ろめたさあるんだけど、こうやって言ってくれる方も多くてとってもうれしなこ。みんなもいった気分になれるような投稿できるようにするね」と胸の内を綴っている。

その後は『リトル・マーメイド』に出てくるアリエル風のコーディネートで、宿泊先の「ディズニー・アート・オブ・アニメーション・リゾート」を「竹下☆ぱらだいす」のメンバーでプロデューサーのあぃり☆デラックスDX（28）と楽しむ姿を公開。さらに、「アリエルから衣装チェンジした」と、『トイ・ストーリー』に出てくる「ジェシー」風のコーディネートで、フロリダのディズニーリゾートを楽しむ様子を披露している。

これらの投稿にファンからは、「靴とブラジャーがかわいい！」「2人とも似合ってる。かわいすぎる、おもいっきり楽しんでください」「2人ともバウンドがうますぎるフロリダに滞年中どんなバウンドが見られるか、楽しみ〜っ」などの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）