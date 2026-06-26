サッカーワールドカップで日本代表は26日午前（日本時間）、スウェーデンと対戦し、1対1の引き分けで勝ち点1を獲得、決勝トーナメント進出を決めた。試合終了直後の東京・渋谷の様子を、現地からABEMA NEWSの辻歩アナウンサーが生放送で伝えた。サングラスをかけた男性ファンの代表への”あつくて冷静なエール”に思わず辻アナが驚く場面があった。

【映像】「グラサンにき」が絶叫しながらカットインする瞬間

辻アナは「ちょうど試合が終わって、今、渋谷のセンター街を歩いている。試合が終わった瞬間、皆さんスクランブル交差点に向かって移動を始めた」と興奮した様子で報告。スクランブル交差点周辺は人で埋め尽くされ、スマホのカメラを高く掲げて喜びを分かち合う人々で溢れた。

交差点周辺ではいたるところで「ニッポンコール」が発生。辻アナも「自分の声が聞こえていない状況」と分析するほどだった。そんななか、ユニホーム姿で黒いサングラスをかけた男性ファンが「ニッポン」と絶叫しながら画面右からカットインした。

絶叫乱入から一転「思ったよりも専門的」なガチ分析

ただ、辻アナが男性に「おめでとうございます。きょう、何が良かったですか」とマイクを向けると、「やっぱり伊東選手が、交代した後、後半からの起点になっていたところが、めちゃめちゃ攻撃の要になっていた。スウェーデンも高さがあったので、日本がどれだけパスで展開できるか楽しみだったんですけど、やっぱ互角だったのかなと思います」と返した。

カットイン前のハイテンションから冷静な試合分析に辻アナも思わず「思ったよりも専門的でびっくりしています」とコメント。ABEMAのコメント欄にも「グラサンにき」「インタビューは真面目」「冷静な解説」「すごい語る」といった言葉であふれた。

男性は日本代表へ「まじでおれらも日本国民全員が選手たちに賭けているから、まじでお願いします。頑張れニッポン！」とエールを送っていた。（ABEMA NEWS）