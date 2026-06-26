２６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４３６円３１銭（０・８４％）安の５万１５７２円７２銭だった。

２日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、１４３銘柄が下落し、１８７銘柄が上昇した。

日経平均株価（２２５種）の終値は、３００５円４６銭（４・１５％）安の６万９３６０円８８銭で、下げ幅は過去３番目の大きさとなった。日経平均への影響度の大きいＡＩ（人工知能）、半導体関連銘柄の下落が目立ったことで、読売３３３と比べて下落幅が大きくなった。

前日の東京株式市場では、米半導体大手マイクロン・テクノロジーの決算内容が好感され、ＡＩや半導体関連の銘柄を中心に買いが広がった。その反動から２６日の東京市場では半導体関連株を中心に当面の利益を確定させる売りが出た。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、ソフトバンクグループ（１２・５３％）、デクセリアルズ（１２・２３％）、キオクシアホールディングス（１１・２４％）と続いた。

上昇率は、サンリオ（８・６０％）、ＧＭＯペイメントゲートウェイ（７・５８％）、花王（４・８６％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は５３・１１ポイント（１・３２％）低い３９６３・３６だった。