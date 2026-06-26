【FIFAワールドカップ2026】日本代表 1−1 スウェーデン代表（日本時間6月26日／ダラス・スタジアム）

【映像】日本の超連携ゴール→スウェーデン守備陣が口論

日本代表の鮮やかな連携ゴールの裏で、失点を喫したスウェーデン代表の守備陣には母国から厳しい批判の声が上がっている。

日本時間6月26日、FIFAワールドカップ2026のグループF第3節で日本代表はスウェーデン代表と対戦し、1−1で引き分けた。話題となったのが、56分に日本が奪った先制シーンにおけるスウェーデン守備陣の対応だ。

敵陣右サイドからDF菅原由勢が斜めのパスを入れると、MF堂安律がフリックしてターン。FW上田綺世がキープしてボールを落とし、堂安がダイレクトで鋭いスルーパスを送った。この一連の鮮やかなパスワークに対し、スウェーデンの右CBグスタフ・ラガービエルケと右WBアレクサンダー・ベルンハルドソンは完全にボールウォッチャーとなってしまう。

そして、2人の間を猛スピードで切り裂いたFW前田大然の動きにまったく対応できず。スルーパスが通った瞬間、ラガービエルケは完全に足を止めてしまい、ベルンハルドソンは慌てて追いかけたもののシュートブロックには間に合わなかった。ボックス内に進入した前田は、倒れ込みながら右足でシュートを放ち、見事にゴールネットを揺らした。

「2人ともまるで銅像だ」の声も…

失点直後、悔しさをあらわにしたラガービエルケが怒りのジェスチャーを見せると、ベルンハルドソンも応戦。「なんでちゃんと付いてないんだ！」「パスを通させるなよ！」といったやり取りをしているようにも映った。

この一部始終に対しては、スウェーデンのファンも激怒。SNS上では「2人ともすぐに交代させろ」「ラガービエルケもベルンハルドソンも寝ていたのか？まるでマエダに気付いてないじゃないか」「2人ともまるで銅像だ」「ラガービエルケは静かにボールを見つめ、ベルンハルドソンは出足が遅れた」「なんで突っ立ってるんだ」「ベルンハルドソンはいつも裏を取られる…」「2人とも酔ってるのか？」など、辛辣な批判が殺到した。

ちなみに、批判の的となったラガービエルケは2023-2024シーズンにスコットランドのセルティックに所属しており、前田の元チームメイトでもある。試合後には健闘を称え合い、2人が握手を交わす場面も見られた。

なお、グループFを2位突破した日本代表は、ラウンド32でグループCを首位通過したブラジル代表と激突する（日本時間6月30日の午前2時キックオフ）。スウェーデン代表も現時点で3位グループの首位となり決勝トーナメント進出が確定し、ラウンド32ではフランス代表との対戦が濃厚となっている。

（FIFAワールドカップ2026）

