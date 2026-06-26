小沢仁志、目玉焼き乗せたお子様ランチ風朝食に「仕上がりが綺麗」「可愛らしい盛り付け」と反響
【モデルプレス＝2026/06/26】俳優の小沢仁志が6月26日、自身のInstagramを更新。お子様ランチ風の朝食を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】63歳俳優「可愛らしい盛り付け」目玉焼き乗せたお子様ランチ風朝食
小沢は「おはようさん！」「今朝はお子様ランチ風の デリたまハンバーグ！」とつづり、朝食の写真を公開。丸い形に整えられたご飯、千切りのお漬物、目玉焼きを乗せたハンバーグ、カリフラワー、ブロッコリー、にんじんを添えた、色鮮やかなワンプレートごはんを披露した。さらに、「今日、日本勝って 目指せ1位通過」と、開催中の「FIFA ワールドカップ 2026」で戦う日本代表に向けて熱いエールを記した。
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ美味しそう」「大人のお子様ランチ最高」「可愛らしい盛り付け」「ボリューム満点ですね」「今日も目玉焼きの仕上がりが綺麗」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】63歳俳優「可愛らしい盛り付け」目玉焼き乗せたお子様ランチ風朝食
◆小沢仁志、ワンプレートのお子様ランチ風朝食
小沢は「おはようさん！」「今朝はお子様ランチ風の デリたまハンバーグ！」とつづり、朝食の写真を公開。丸い形に整えられたご飯、千切りのお漬物、目玉焼きを乗せたハンバーグ、カリフラワー、ブロッコリー、にんじんを添えた、色鮮やかなワンプレートごはんを披露した。さらに、「今日、日本勝って 目指せ1位通過」と、開催中の「FIFA ワールドカップ 2026」で戦う日本代表に向けて熱いエールを記した。
◆小沢仁志の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ美味しそう」「大人のお子様ランチ最高」「可愛らしい盛り付け」「ボリューム満点ですね」「今日も目玉焼きの仕上がりが綺麗」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】