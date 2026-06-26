≠ME、新メンバー追加オーディション開催発表 応募期間は6月26日から7月26日
【モデルプレス＝2026/06/26】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー／通称：ノイミー）の、新メンバー追加オーディションが開催されることが発表された。
【写真】指原プロデュースアイドル、ミニ丈衣装で美脚披露
オーディションの応募期間は、6月26日19:00 〜7月26日23:59までとなる。
≠MEは指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。≠MEという名前には、「今までとは違う自分をみんなに経験してほしい」という想いが詰まっている。2021年4月7日、キングレコードよりデビューミニアルバム『超特急 ≠ME行き』でメジャーデビュー。5月4日〜7月18日には、神奈川県・横浜アリーナを含む全5会場を巡る≠ME アリーナツアー2026「喝采パレード」を開催。6月24日には12th両A面シングル『愛くださいませ/ここでファーストキッス』をリリースした。
【応募資格】
・満12歳〜満24歳の女性
※ 2026年6月26日時点の年齢／2001年6月27日〜2014年6月26日生まれの方が対象
・国籍不問。ただし日本語で日常的なコミュニケーションが取れる方
・芸能経験不問
・個人での応募に限りる。
※ グループ・ユニット単位での応募は不可
・現在、芸能事務所やモデル事務所へ所属・他契約していない方
・応募者が未成年の場合、親権者の同意を得られる方
・審査過程において、テレビ・WEB・その他媒体に出演が可能な方
・合格した場合、東京都内を拠点とし、代々木アニメーション学院と専属契約が出来る方、また速やかに東京に移住できる方
【スケジュール】
応募期間：2026年6月26日（金）19:00〜2026年7月26日（日）23:59まで
【Not Sponsored 記事】
【写真】指原プロデュースアイドル、ミニ丈衣装で美脚披露
◆≠ME、新メンバーオーディション開催決定
オーディションの応募期間は、6月26日19:00 〜7月26日23:59までとなる。
≠MEは指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。≠MEという名前には、「今までとは違う自分をみんなに経験してほしい」という想いが詰まっている。2021年4月7日、キングレコードよりデビューミニアルバム『超特急 ≠ME行き』でメジャーデビュー。5月4日〜7月18日には、神奈川県・横浜アリーナを含む全5会場を巡る≠ME アリーナツアー2026「喝采パレード」を開催。6月24日には12th両A面シングル『愛くださいませ/ここでファーストキッス』をリリースした。
◆オーディション概要
【応募資格】
・満12歳〜満24歳の女性
※ 2026年6月26日時点の年齢／2001年6月27日〜2014年6月26日生まれの方が対象
・国籍不問。ただし日本語で日常的なコミュニケーションが取れる方
・芸能経験不問
・個人での応募に限りる。
※ グループ・ユニット単位での応募は不可
・現在、芸能事務所やモデル事務所へ所属・他契約していない方
・応募者が未成年の場合、親権者の同意を得られる方
・審査過程において、テレビ・WEB・その他媒体に出演が可能な方
・合格した場合、東京都内を拠点とし、代々木アニメーション学院と専属契約が出来る方、また速やかに東京に移住できる方
【スケジュール】
応募期間：2026年6月26日（金）19:00〜2026年7月26日（日）23:59まで
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