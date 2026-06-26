松丸亮吾「胸板がついてきてる気がする」鍛え上げられた上裸ショット公開「見事なシックスパック」「芸術作品みたい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/26】謎解きクリエイターの松丸亮吾が6月25日、自身のInstagramを更新。鍛え上げられた上半身を披露した。
【写真】30歳謎解きクリエイター「胸板がついてきてる気がする」鍛え上げられた上裸ショット
松丸は「少しずつ、胸板がついてきてる気がする…！＃筋トレ 続いてます。とても楽しい」とコメント。上半身裸で親指を立てたセルフショットを公開し、鍛え上げられた胸筋や腹筋を見せている。
この投稿に、ファンからは「芸術作品みたい」「見事なシックスパック」「ずっと継続できるの尊敬」「筋肉のバランスが最高」「努力の賜物」「かっこよすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳謎解きクリエイター「胸板がついてきてる気がする」鍛え上げられた上裸ショット
◆松丸亮吾、鍛え上げられた上半身公開
松丸は「少しずつ、胸板がついてきてる気がする…！＃筋トレ 続いてます。とても楽しい」とコメント。上半身裸で親指を立てたセルフショットを公開し、鍛え上げられた胸筋や腹筋を見せている。
◆松丸亮吾の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「芸術作品みたい」「見事なシックスパック」「ずっと継続できるの尊敬」「筋肉のバランスが最高」「努力の賜物」「かっこよすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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