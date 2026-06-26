安斉かれん（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/26】アーティストの安斉かれんが6月25日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、注目を集めている。

【写真】26歳浜崎あゆみ役モデル「自ら綺麗から崩していく」すっぴんのイメチェンショット

◆安斉かれん、イメチェンすっぴんショット公開


安斉は「へあー」と切り出し、「トップをわざと暗くして、その下をブリーチ、そしてまた暗い色いれて、めっちゃめちゃレイヤーいれて、自ら綺麗から崩していく ごっちゃごちゃやさぐれパンクへあ」と新ヘアを紹介。茶髪のロングからイメージチェンジした姿を披露した。「いつもニュアンスで伝えすぎてるのに 感覚汲み取ってくれてありがとう 本日も大天才！」と、美容師への感謝の言葉を記した。

また、「ごりっごりのスッピンですみません、、」とすっぴんであることも告白。渋谷の街並みを背景に、サングラスをかけ、ヒョウ柄のボトムスにハローキティのぬいぐるみバッグを合わせたコーディネートを披露した。二の腕には人気アニメ「美少女戦士セーラームーン」のタトゥーがちらりと覗いている。

◆安斉かれんの投稿に反響


この投稿には「めちゃくちゃ格好いい」「ギャル感最高」「すっぴんとは思えない美しさ」「おしゃれ」「腕のタトゥーがセクシー」「ハイトーン似合う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

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