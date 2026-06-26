台風7号今後の進路や注意点について、亀田気象予報士の解説です。

現在の奄美市の様子ですけれども、この後、台風は奄美市に接近していきます。夜の台風接近です。ご注意ください。

現在、台風は奄美大島の西の海上にあって、1時間に20キロで北東方向へと進んでいます。

中心の気圧は990ヘクトパスカル、暴風域はありません。現在、奄美地方と屋久島が台風の強風域に入っています。

この後、北上しますと台風は26日夜遅くに奄美市に接近し、あす27日土曜の未明に種子屋久の南を通過しそうです。そしてその頃が鹿児島県本土にも最も接近する時間帯です。

その後、四国沖に進みそうです。

ここ1時間の雨雲の様子です。

現在、台風の最も外側の雨雲が奄美地方、そして種子屋久にかかっています。屋久島の尾之間では、1時間に17ミリのやや強い雨が降っています。

雨雲の予想です。午後8時から動かしてみますと、中心付近の活発な雨雲が奄美大島から十島村、そしてあす27日の午前2時ごろは種子屋久地方にもかかって激しい雨の降るおそれがあります。また、東寄りの強風が吹いて大荒れとなりそうです。

今後の予想ですが、あす27日の夕方にかけて風は最大瞬間風速30メートル。これは屋根瓦が飛ぶくらいの風です。また、海上も6メートルの大しけの見込みです。

雨はあす27日の夕方にかけて種子屋久の多いところで120ミリの見込みです。

高波に警戒し、強風、土砂災害の発生などにも注意してください。

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