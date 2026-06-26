鹿児島県内の離島では台風7号の影響が出ているところもあります。龍郷町のホテルは予約の半数以上がキャンセルになりました。

（記者）「沖永良部島風が強く、木々を大きく揺らしている」

大荒れとなった沖永良部島。島内では一時190戸で停電が発生し、強風のなか復旧作業にあたっていました。

また、和泊町の家電量販店では停電に備える住民も。

（住民）「懐中電灯。停電するかと思って買っておこうかと」

奄美大島・龍郷町では

台風の接近とともに、雨風の勢いが増す奄美大島の龍郷町。こちらのホテルでは、25日と26日の2日間で予約の半数以上がキャンセルとなりました。

（ネイティブシー奄美 里井大起支配人）「お客様で埋まっているのが例年の状況。まるっと無くなっているのはとても痛い」

前回の台風6号で停電が発生したことをうけ、大型の発電機を準備して備えています。

（ネイティブシー奄美 里井大起支配人）「（台風6号で）停電した半日くらい。停電したら発電機に切り替える」

奄美群島の多くの小中学校で…臨時休校

（記者）「通常は子どもたちが通学する時間帯だが、きょうは台風のため臨時休校」

26日は、奄美群島の多くの小中学校で、臨時休校に。

また、27日明け方に最接近が予想される種子島の港では、漁船を固定し台風に備える様子が見られました。

（漁船を固定）「どうなるかな、台風はまいる」

Q.仕事も行けない？

「2～3日はだめかも」

このあと県本土も強風域に入り始める予想で、強風や高波などに注意が必要です。

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