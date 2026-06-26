沢村一樹、白髪混じりの老人ヘアメイク姿披露「ダンディすぎて溜息出る」「渋くて素敵」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】俳優の沢村一樹が6月25日、自身のInstagramを更新。老人メイクを施した姿を披露し、話題となっている。
【写真】58歳俳優「セクシーおじいちゃん」白髪混じりの老人ヘアメイク姿
沢村は「紫陽花とわたし」と題し、写真を投稿。髪の毛や眉毛に白い毛が混じった“グレーヘア”となった老人ヘアメイク姿の笑顔のソロショットを披露した。紫色の紫陽花に寄り添った季節感あふれるショットで「皆様、良い梅雨をお過ごし下さい」とファンへのメッセージをつづっている。
この投稿には「セクシーおじいちゃん」「渋くて素敵」「一瞬誰かと思いました」「どんなヘアメイクでもハンサムはハンサムのまま」「新作の役作りかな？」「眉毛はエクステ？」「ダンディすぎて溜息出る」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】58歳俳優「セクシーおじいちゃん」白髪混じりの老人ヘアメイク姿
◆沢村一樹、老人メイク姿公開
沢村は「紫陽花とわたし」と題し、写真を投稿。髪の毛や眉毛に白い毛が混じった“グレーヘア”となった老人ヘアメイク姿の笑顔のソロショットを披露した。紫色の紫陽花に寄り添った季節感あふれるショットで「皆様、良い梅雨をお過ごし下さい」とファンへのメッセージをつづっている。
◆沢村一樹の投稿に反響
この投稿には「セクシーおじいちゃん」「渋くて素敵」「一瞬誰かと思いました」「どんなヘアメイクでもハンサムはハンサムのまま」「新作の役作りかな？」「眉毛はエクステ？」「ダンディすぎて溜息出る」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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