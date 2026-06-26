高橋ユウ（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/26】モデルの高橋ユウが6月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。鶏むね肉の手料理を公開した。

【写真】35歳2児の母モデル「おろしたっぷりで美味しそう」しっとり鶏むね料理

◆高橋ユウ、鶏むね料理公開


高橋は「鶏むねしっとり成功」と記し、手料理を公開。大根おろしがたっぷり乗せられた鶏むね肉が器に盛り付けられ、サニーレタスが彩りを添えている。

◆高橋ユウの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「写真でもわかるジューシーさ」「おろしたっぷりで美味しそう」「彩り綺麗」「ヘルシー」「盛り付けが美しい」などの声が上がっている。

高橋は、2018年10月に元K-1ファイターの卜部弘嵩と入籍。2020年1月に第1子男児、2022年12月に第2子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）

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