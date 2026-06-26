マンションやカラオケ店で、女性2人を殺害した罪に問われている男の裁判員裁判で、検察は無期懲役を求刑しました。

【写真を見る】｢どんな刑でも償いきれない｣ マンションやカラオケ店で女性2人殺害の罪 検察が無期懲役を求刑 元風俗店経営･28歳男の裁判員裁判

起訴状などによりますと、元風俗店経営の曾我春暉被告（28）は2023年12月、名古屋市中区のマンションで、同居していた長野汐里さん（当時30）を浴槽に沈めて殺害したほか、中村区のカラオケ店で当時20歳の女性を包丁で刺して殺害した罪に問われています。

「どんな刑でも自分は償いきれないと思っている」

これまでの裁判で曾我被告は起訴内容を認めていて、26日の裁判員裁判で検察側は「強固な殺意に基づく極めて執拗で残忍な犯行」などと指摘し、無期懲役を求刑。

一方、弁護側は「うつ病によって生じた気持ちが動機となった行動」などと主張し、懲役24年を求めました。

また、曾我被告は「どんな刑でも自分は償いきれないと思っている」と述べました。判決は来月10日に言い渡されます。