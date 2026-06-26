女優の藤原紀香がつながりの深い漫画家の誕生日を祝福した。

２６日にインスタグラムで「本日６月２６日は、『テニスの王子様』の原作者・許斐剛先生のお誕生日」と「テニスの王子様」などで知られる漫画家の許斐剛（このみ・たけし）氏の誕生日だと紹介。「世界中で愛される作品を生み出し、２７年もの長きにわたり、多くの人々の青春に寄り添い、勇気を与え、夢を育み続けてこられた先生。漫画の枠を超えて、アニメ、舞台、音楽など様々な世界へ広がり、ひとつの文化として愛され続けてきたこの偉大な作品は、多くの人々の人生に、かけがえのない宝物を残してくださいました」とこれまでの功績を称えた。

続けて「そんな大切な節目の、ご多忙な時期にもかかわらず、舞台『罠』をご観劇くださったこと、本当に幸せでした 許斐先生ご自身も、まるで作品の世界から飛び出していらしたかのように、いつお会いしても素敵で、創作への情熱とエネルギーに満ちあふれていらっしゃいます(一枚目)」とつづり、許斐剛氏との２ショットを公開。３枚の写真をアップし、「ミュージカル『新テニスの王子様』で、跡部景吾くんの母・跡部瑛子を演じさせすていただいたことは、私にとってもかけがえのない経験でした。以前には、許斐先生が描かれた跡部瑛子と愛虎・アトラスの貴重なイラストも賜りました。作品への愛情と先生のお心遣いが込められたその一枚は、今も大切に飾らせていただいている宝物です。（３枚目は 跡部瑛子として 観劇したとき）」や「そして、今回の舞台【罠】には、息子・跡部景吾を演じる高橋怜也くんも、ストレートプレイ初主演舞台を終えたばかりの多忙な中、駆けつけてくれました 泣ける...（２枚目）」と写真を解説した。「この作品が紡いでくれたかけがえのないご縁に、心より感謝しています」と思いを明かした。

最後に「改めまして、許斐剛先生、お誕生日おめでとうございます 先生にとって笑顔あふれる素晴らしい一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます」と締めくくった。

この投稿には「自然とその御縁は繋がっていくのですね」「みなさん素敵カッコいい」「ご縁を大切にされすごく素晴らしい」「紀香さん、高橋くんと並んでも遜色ないスタイルの良さの許斐剛がすごすぎる」「紀香さん美しい好き」などの声が寄せられている。