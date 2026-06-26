◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―中日＝雨天中止＝（２６日・神宮）

中日・井上一樹監督は雨天中止について「ありがたい雨ではあるかな」と語った。２５日のＤｅＮＡ戦（バンテリンＤ）で岡林勇希外野手が左ふくらはぎに張りを訴えて途中交代。この日も「足元が悪い状況では出すことはできなかった」と明かし「あしたも（悪天候で試合が）やれるか微妙だけど、またあしたの動きを見て決めたい」と、２７日の出場は視野に入れた。

岡林はランニングなどの軽いメニュー。打撃練習は行わなかったが、指揮官は「１日や２日打たなくてもダメと言うことはないし、心配はしていない。まず本人が不安を消すこと」と強調した。２５日は田中幹也内野手も軽いねんざで欠場。井上監督は「全然、問題ない」と説明しつつ「ドームで連戦してきたので（中止を）いいように捉えたい」と前向きに受け止めた。

また、岡林の登録抹消が必要と判断した場合に備え、ドラフト４位・能登輝夢（きらむ）外野手を合流させた。１９歳のルーキーだが、「登録日数が短くなるなら、若い選手も。岡林が万が一の場合に呼んだけど、彼にとってもいいこと。他のチームも、若い選手をというのはある。うちも余裕があるないは別として、登録するか分からない状況だからこそ」と井上監督。登録は見送られたが、本人にも「先輩のバッティングや守備も見ておきなさいよ」と声をかけた。