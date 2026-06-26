ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「ここは私の家よ？口出ししないで？」同居した義母が豹変…母親失格… 「ここは私の家よ？口出ししないで？」同居した義母が豹変…母親失格と言わんばかりの毎日に嫁も限界!? 「ここは私の家よ？口出ししないで？」同居した義母が豹変…母親失格と言わんばかりの毎日に嫁も限界!? 2026年6月26日 19時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 昔の育児法を絶対的な正解だと信じている義母、なかなかの強敵ですよね…。何を言っても「私の方が経験がある」とはね返されてしまう彩乃さん。6ヶ月の息子を抱えながら、義実家で孤独に戦っている姿がなんとも切ないです。母親としての自信まで奪われていく彩乃さんに、誰かひとりでも味方になってもらいたいですよね。>>【まんが】義母の常識が古すぎる(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】義母の常識が古すぎる 「ほんとは怖いよ」それでも学校へ行くと選んだ理由…娘の覚悟【お宅のお子さんが万引きしました Vol.63】 「俺に懐くよう育てろよ！」娘との関係まで妻のせい…他責が止まらない夫【夫から脱却できますか？ Vol.186】