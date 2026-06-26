サッカーＷ杯の日本の１次リーグ最終戦となるスウェーデン戦が日本時間２６日朝に行われ、１−１の引き分けだった。同日、都内のＪＦＡサッカー文化創造拠点「ｂｌｕｅ-ｉｎｇ！」ではパブリックビューイングが行われ、試合開始の午前８時前から約１６５人の日本サポーターが集結。元日本代表の戸田和幸氏、鈴木隆行氏、スウェーデン大使館の観客とともに日本戦を見守った。

鈴木氏は「みなさんと見られて喜びがある」と笑顔。スウェーデンに留学していた学生の集まりで訪れた２０代男性は「いい戦いだった。（日本が）ゴールを決めた時は最高の気分だった。いい流れで決まったので大騒ぎで楽しかったです」と大興奮。続けて、ＮＨＫでの本田圭佑の解説について「本田さんは学生の中でも人気。実況してくださるとすごく安心感があって負ける気がしない」とうなずいた。

パブリックビューイングに「毎回来ている」という４０代男性は「途中から守りだったのも想定通りだった。日本的にはプラン通りの試合ができたと思う」といい、「戸田さんと鈴木さんの話がおもしろくて聞き入ってしまった」と振り返った。

日本時間３０日には強敵・ブラジル戦が控える。３０代女性は「大谷（翔平）さんの言葉じゃないけど、リスペクトしすぎないように、チャレンジングな気持ちでぜひ頑張ってほしい」とエール。３０代男性は「ブラジルを倒して、サプライズを起こしてください！頑張れニッポン！」と熱く呼びかけた。