株式会社代々木アニメーション学院は26日、タレントの指原莉乃（33）がプロデュースするアイドルグループ「≠ME」の新メンバー追加オーディションを開催すると発表した。同社は「これからの≠MEを共に発展させていく皆様の素晴らしい才能をお待ちしております」と呼びかけている。応募期間は2026年7月26日いっぱいまで。オーディション特設サイトで受け付けている。

動画も公開され、指原は決断に至るまでの葛藤を明かしながらも「有名人になりたい子じゃなくて、アイドルになりたい子じゃなくて≠MEになりたい人と会いたいです。不安もたくさんあると思いますが、このオーディションで愛を知り、夢をつかむ、そんな人がいるようなオーディションになればいいなと思います。一人でも多くの夢を持った皆さんとお会いできる日を楽しみにしています」と新メンバーに会う日を心待ちにした。

応募資格と応募期間は以下の通り。

≪応募資格≫

▼満12歳〜満24歳の女性

※2026年6月26日時点の年齢／2001年6月27日〜2014年6月26日生まれの方が対象

▼国籍不問。ただし日本語で日常的なコミュニケーションが取れる方

▼芸能経験不問

▼個人での応募に限ります。

※グループ・ユニット単位での応募は不可

▼現在、芸能事務所やモデル事務所へ所属・他契約していない方

▼応募者が未成年の場合、親権者の同意を得られる方

▼審査過程において、テレビ・WEB・その他媒体に出演が可能な方

▼合格した場合、東京都内を拠点とし、代々木アニメーション学院と専属契約ができる方、また速やかに東京に移住できる方

≪応募期間≫

▼2026年6月26日(金)19:00〜2026年7月26日(日)23:59まで

◇≠ME（ノットイコールミー） 指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。≠MEという名前には、「今までとは違う自分をみんなに経験してほしい」という思いが詰まっている。2021年4月7日、キングレコードよりデビューミニアルバム「超特急 ≠ME行き」でメジャーデビュー。これまでに11作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキングトップ3入りを果たしている。2025年12月10日に通算11枚目となるシングル「排他的ファイター」を発売し、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに1位を獲得。5月4日〜7月18日には、神奈川県・横浜アリーナを含む全5会場を巡る≠ME アリーナツアー2026「喝采パレード」を開催。6月24日には12th両A面シングル「愛くださいませ/ここでファーストキッス」を発売した。