“1000円”で魚詰め放題に大行列　ブリやタイなど高級魚も　制限時間は70秒　赤字覚悟で開催　東京・豊洲

鐘の音を合図に袋に魚を詰める人たち。

お客さん：

これで1000円だったら元が取れた気がする。

物価高の中、お得な“詰め放題”のイベントが行われているのは、東京・江東区にある豊洲市場に併設された商業施設「千客万来」です。

タイやカレイなど約350匹が用意され、中には高級魚として知られるカサゴやブリも。

豊洲 千客万来・多田耕志郎さん：

（ブリ）この大きさだと（1匹）2500円くらい、カサゴ1500円くらい。

参加費は1500円ですが、館内の施設で2000円以上利用すると1000円に値引きされます。

このお得感からか、詰め放題開始45分前には、すでに20人ほどのお客さんが並んでいました。

制限時間は70秒。

お客さんは袋の中に大きめの魚と小さめの魚をバランスよく入れパンパンに詰め込みます。

千葉県から来た兄弟はブリやカサゴなど11匹をゲットし、「（Q. 選んだ基準は？）ママに言われた」と話していました。

また、埼玉県から来た家族はタイ10匹を詰めました。

埼玉県から来た家族：

（Q. 最近、魚が高いが）なかなか買えない。タイだけに、ありがタイ。

お得にゲットした魚はタイの煮つけやアクアパッツァに、またブリなどを詰めていた別の家族は刺し身やなめろうにしていました。

物価高の中、なぜこのようなイベントを開催しているのでしょうか。

豊洲 千客万来・多田耕志郎さん：

市場感を出すようなイベントをやりたくて、赤字でもいいのでお客さんに喜んでほしい。

物価高を楽しくお得に乗り切ろうという動きはこちらでも。

千葉・船橋市のホームセンターの中にあるクレーンゲーム専門店「クレーン横町 極」。

景品となっているのは、普段の生活に欠かせない日用品です。

リポート：

こちらには化粧品も置いてあります。

クレーンゲームをしている女性が狙っていたのは高級ティッシュ。

2回目で見事ゲットしました

一方、別の女性のお目当てはウェットシートですが…。

クレーンゲームをしていた女性：

惜しい！惜しい！100円で取れたらね。惜しい！残念！

クレーン横町 極 コーナン船橋花輪インター店の根岸優副支配人は「クレーンゲームで遊ぶだけではなく、買い物しに行くことも魅力の一つ。うれしいと感じてもらえるような景品を揃えている」と話しました。