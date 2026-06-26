【バーガーキング】サイドメニュー2個が33％オフの500円！人気サイドメニュー3品から2品選べるお得企画は7月2日まで。

バーガーキングは、2026年6月26日から7月2日までの1週間限定で、人気のサイドメニューがお得に楽しめるキャンペーンを開催しています。

3種類から選べる

期間中の各日14時から、対象のサイドメニュー3種類のうち異なる2種類を組み合わせたセットがお得に。積み上げ価格最大750円のところ、33％オフ・250円引きの500円で楽しめます。

対象サイドメニュー

・チキンナゲット 5ピース（単品価格280円）

ジューシーな鶏むね肉をカリッと揚げています。BBQソース、マスタードソースから選べるソース1つ付き。ソースは40円で1つ追加可能です。

・オニオンリング（単品価格350円）

カリカリの食感と、ジュワッとあふれ出す甘みを楽しめます。

・チリチーズフライ（単品価格400円）

カリッとホクホクのフレンチフライに、ごろごろとした食感のひき肉とスパイスのチリビーンズソース、コクのあるチーズソースを組み合わせた本場のおいしさです。

「チリチーズフライ」に使用しているチーズソースは辛み成分が含まれます。

一部店舗では取り扱いがありません。店舗によって販売時間帯が異なります。

デリバリーは対象外です。店舗の状況によって販売を一時中止する場合や、予告なく商品の設計および価格が変わる場合があります。

以下の店舗では本キャンペーンを実施していません。

高崎高関店、青梅河辺店、東京競馬場店、プレ葉ウォーク浜北店、京都競馬場店、関西国際空港第一ターミナル店、関西スーパー西冠店、関西スーパー琵琶店、神戸大学店、宮崎新別府店

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部