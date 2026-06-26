2024年、Googleはひとりの研究者を呼び戻すために約27億ドルを投じた。生成AI「Gemini」の開発を率いる共同リード、ノーム・シャジールである。そのシャジールが、2年と経たないうちに、今度はライバルのOpenAIへ移る。6月18日に本人がXで表明した。

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翌19日には、Google DeepMindからノーベル化学賞を受賞したジョン・ジャンパーがAnthropicへの移籍を表明。24日には、GoogleでGeminiの開発の中核を担ったヨーナス・アドラーとアレクサンダー・プリツェルの2人も、同じくAnthropicへ移る計画が報じられた。いずれもGoogleのAI開発の中枢にいた人材であり、わずか1週間で4つの頭脳が競合へと流れ出た格好だ。

■現代AIの設計図を描いた研究者たちがGoogleを去った

これを単なる大型の人事異動として眺めるのはおそらく正しくない。1週間で4人という数字の裏にあるのは、「AIの覇権がいま何によって決まるのか」という問いである。

シャジールの移籍は、ひとつの象徴的な区切りでもある。彼は2017年、当時のGoogleの研究者8人で発表した論文「Attention Is All You Need」の著者の1人だ。この論文は、文章の中で離れた言葉どうしの関係をAIにまとめて捉えさせる「Transformer（トランスフォーマー）」という方式を提唱した。これによってAIが言葉を扱う精度は飛躍的に高まり、大規模なモデルの開発が一気に進んだ。今日の主要な生成AIであるChatGPTもGeminiもClaudeも、例外なくこのTransformerを土台にしている。

いわば現代AIの設計図を引いた論文である。そしてその8人の著者は、シャジールの再びの退社をもって、全員がGoogleを去ったことになる。自社で生まれた革命の立役者を1人も引き留められなかった。この事実は重い。

経緯として、シャジールは2021年、自作のチャットボットをGoogleが公開しないことに不満を抱いて退社し、Character.AIを創業した。Googleは2024年にそのCharacter.AIの技術について約27億ドルで非独占ライセンスを取得し、彼をGemini開発の指揮官として呼び戻している。一度去り、巨額で呼び戻されて再び去る。1人の研究者を巡る攻防が、これほど高くついた例は珍しい。

■巨額報酬でも買えないもの AnthropicとOpenAIが集める「頭脳」

とりわけジャンパーの移籍は重い。彼が率いたタンパク質構造予測AI「AlphaFold」は、AIが科学を変えうることを世界に証明した金字塔であり、その担い手の行き先がAnthropicである点に、今回の人材争奪戦の本質が表れている。Anthropicが手にするのは1人の研究者だけではなく、ベンチマークの数字では買えない、科学分野での信用と象徴性である。同社は有力研究者を相次いで迎え、トップ人材の有力な受け皿の一つになりつつある。

では、現金では世界最高クラスを払えるGoogleが、なぜ人を引き留められないのか。いま研究者を動かしている最大の誘因として浮かぶのは、上場前のエクイティ（株式）だとみられる。

AnthropicもOpenAIも、近く株式上場を準備しているとみられる。上場直前の企業の株式を受け取ることは、公開とともに価値が跳ね上がる可能性を手にすることに近い。Anthropicの直近の評価額は9650億ドル。1兆ドル目前の企業の未公開株は、それ自体が強い採用材料になりうる。現金報酬で勝るGoogleとしても、ここまでの値上がり益は用意しにくい。

同時に、Googleは企業向けのコーディングAIで出遅れ、社内では計算資源の配分を巡る不満もくすぶっていたと報じられている。外から引く力と、内から押し出す力。その二つが同時に働いた構図である。

■研究者の移籍が、巨大企業の価値を揺らす時代に

市場の反応は速かった。シャジールとジャンパーの発表を受けた6月22日、Alphabet株は一時約7%下落し、終値でも5%安。2,000億ドルを超える時価総額が、わずか1日で消えた。投資家は、トップ研究者の移動をフロンティアAIの将来競争力を測るシグナルとして読み始めている。「研究者が数人移っただけ」なのではない。数人の移動が、巨大企業の将来像を揺らす時代になったのである。

もっとも、Googleは沈黙しているわけではない。広報担当者はAI人材市場での自社の立ち位置に自信を示し、DeepMindのデミス・ハサビスCEOもカンヌのイベントで、「研究所間で人が動くのは当たり前で自社も相応の人材を引きつけている、業界最大かつ最も層の厚い研究チームを持つ」と動揺を打ち消している。

それでも、一度27億ドルを投じて呼び戻したシャジールを再び失った。次世代モデルでGoogleが流れを引き戻すのか、それともAnthropicとOpenAIが頭脳を吸い上げたまま上場へ駆け抜けるのか。

■“AI覇権”を決めるのはモデルではなく「人」か

AI時代の競争力は、最先端のモデル、潤沢な資金、巨大な計算資源だけでは決まらない。それらを結びつけて成果に変える「人」を、どれだけ惹きつけ、つなぎとめられるか。今回の1週間は、その問いを突きつけた。

IPOの選択肢を開いた2社と、それを迎え撃つGoogle。三者の綱引きは、当面のAI業界で最大の見どころであり続けるだろう。

（文＝間瀬佑一）