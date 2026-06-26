NHKサッカー公式Xは6月26日に投稿を更新し、FIFAワールドカップ2026の日本対スウェーデン戦で解説を務めた元サッカー日本代表の本田圭佑（40）のコメントを紹介した。投稿では、本田が日本の次戦相手をブラジルと予想するような発言をした場面を公開。その後、日本はF組2位通過となり、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦することになった。

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公開された画像では、会場のスタジアムを背景に、本田がスーツ姿で腕を組むビジュアルが配置されている。同時刻に行われていたチュニジア対オランダ戦でオランダが2点をリードしていた状況を受け、本田は「これは、もうブラジルっすね。」とコメント。解説の林陵平（39）が「本田さんまだ早いです」と返す掛け合いも紹介され、気の早い予想が結果的に的中した形となった。

【画像】ブラジル戦を予想した本田の解説コメント（画像はNHKサッカー公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「ブラジルになりました もう、やるしかない！！」「ホンダさんの解説で、ほんとにサッカーわかりやすくなり、楽しい！ ありがとう！ 頑張れ日本！」「気が早すぎるケイスケホンダ」「掛け合いおもろい」といった声が寄せられている。