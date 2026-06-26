山形県内で地震が起きた場合、場所によっては、震度７に達するところもあるということですが、それがどのくらいの揺れなのか。

そして日ごろの備えはどういったものが求められるのか取材しました。

【写真を見る】いつ起こるかわからない巨大地震…山形では「震度7」に達するところも!?防災バッグ、家具の固定、避難場所の確認…今からできる日ごろの備えは？

山形市の市民防災センターです。

こちらでは過去に起きた地震の揺れを疑似体験することができます。

震度７の直下型地震を身を守るダンゴムシのポーズで体験してみます。

西村雛妃アナウンサー「わーすごい。これはすごい。これは椅子に座っているのと全然違う。揺れの衝撃を体全身で感じます。これは怖いです。すごいです」

いつ起きるかわからない地震。日ごろからの備えが大切です。

■眼鏡、常備薬、おむつやお菓子…防災バッグに入れておくといいものは

こちらでは、非常時の持ち出し品を確認することができます。

西村雛妃アナウンサー「忘れそうだなと思うものがあって、１つは、私目が悪い。眼鏡やコンタクトレンズを余分に入れておくことが大切」

山形市 市民防災センター 小林容子さん「メガネは人と貸し借りができない。自分にしか合わないもの。自分で予備を準備しておく必要がある」

さらに高齢者の方は常備薬なども一週間分ほど入れておくと安心です。

では、小さなお子さんがいる家庭では紙おむつや哺乳瓶などの準備以外にも避難所での生活を踏まえて用意できるものがあります。

山形市 市民防災センター 小林容子さん「お子様がお気に入りのおもちゃや絵本・ぬいぐるみなどがあると精神的な面でも安心が得られる。甘いお菓子なんかもおすすめ」

必要なものを入れた防災バッグは、玄関など、すぐに目につき、持ち出しやすい場所に置いておくのがおすすめです。

■家具の固定 重い家具はもちろん、照明器具にも注意

そして、タンスなどの重い家具を固定するのは大切ですが照明器具にも注意点があります。

山形市 市民防災センター 小林容子さん「やはりおしゃれを重視すると私のおうちも１本の（照明ケーブル）。やはり補強するワイヤーでつるしておく。割れたガラス、電球が落ちてきて大変足場が危険になる」

山形市 市民防災センター 小林容子さん「家具の固定や避難経路の確保、防災グッズ。こういったものを日ごろから家族の方と話し合って命を守る備えをしていただければ」

■これからのシーズン海へ まずは避難経路の確認を

そしてこれからの季節、海に遊びに行く人も多いと思います。そこでは、まず確認しておくべきことがあります。

山形市 市民防災センター 小林容子さん「海に遊びに来た時にまずすぐ遊ぶのではなく、まず避難経路を確認。高台はどこにあるのか、道はどこにあるのか。遠くに逃げるのではなく上へ上へ高いところに避難を」

いつ起こるか分からない巨大地震。

大切な人、そして何より自分自身を守るために、常日ごろからしっかりと対策をお願いします。