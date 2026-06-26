山形県寒河江市の小学校では子どもたちが職業体験に挑戦しました。

【写真を見る】ピザ作りにさくらんぼの競りも！小学生が“小さな社会人”として職業体験 未来へ進む確かな一歩に（山形・寒河江市）

働くことの大切さや将来の夢につながる学びの場で、子どもたちの世界は少し広がったようです。

Ｑ．将来なりたい仕事ある？

「マッサージ屋さん！」

「プロ野球選手！」

「セブンイレブンの店員！」・・・

夢は十人十色！そんな児童たちが、きょうは小さな社会人になります。

これは働くことの大切さや、将来について考えるきっかけにしてもらおうと、寒河江市商工会青年部が１２年前から開いているものです。

きょうは寒河江市内の企業１８社が参加し、寒河江小学校の５年生と西根小学校の４年生およそ１００人が職業を体験しました。

マネキンをみて児童は「俺のお父さんに似てる。いつも通りに仕上げる！」

■ピザ作り、さくらんぼの競り…学ぶことがいっぱい！

こちらの子どもたちが挑戦するのは、飲食店の仕事。



お客さんの注文を聞いたり、自作のピザを考えて作ったりと一生懸命働きます。

Ｑ．次の時間給食だけど大丈夫？

児童「食べられると思います」

店員役も味見役も大忙し。給食を前にしたうれしい悩みのようです。

こちらはさくらんぼの競りを体験するブース。



少しでも安く仕入れようと値段を読み合う一方、譲れない思いから値段は思わぬ高値に…。

児童「もう買えない。」

職員「高い値段で買ってもらってとてもうれしいです」

子どもたちは仕事には判断力や駆け引きも欠かせないことを学びました。

■友達の笑顔をパシャリ！世界に一つだけの思い出の一枚に

こちらは写真館のブースです。

友達のみんなの笑顔をカメラに収めると、その写真をさっそくデコレーションして、世界に一つだけの一枚を完成させます。

Ｑ．順調？

児童「ハイ、たぶん順調」

職員「仲間がいることで楽しいことが増えるのでぜひ地元で仲間を作って楽しい仕事を見つけてもらえればいいなと思う。質問もたくさん探求心があって私も楽しく過ごせたので寒河江の未来は明るいかなと思う」

きょう出会った仕事の数だけ少し広がった児童たちの世界。

この一枚が、夢を描いた日の思い出として残っていきます。

■「将来はかっこいい仕事の人みたいに」未来へ進む一歩

寒河江市商工会青年部 辻 佑輔 部長「小さい時から大人たちとつながれたりコミュニケーション取れたりしながら将来寒河江で仕事をして住んでもらえたら」

児童「将来は警察犬訓練士と画家になりたい。かっこいい仕事の人みたいな感じで、こんな感じで仕事をしているんだな」

小さな社会人として過ごした一日は児童たちが未来へ進む確かな一歩になったようです。