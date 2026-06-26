「もう最高っすね」堂安律が次の対戦カードを歓迎した理由「どこか好きな国を選べと言われたら…」【W杯】
［北中米W杯グループステージ第３節］日本 １−１ スウェーデン／６月25日／ダラス・スタジアム
日本代表は現地６月25日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、スウェーデンと対戦。56分に前田大然のゴールで先制したものの、62分に失点し、１−１のドローに終わった。
この結果、２位でのグループステージ突破が確定した日本は、決勝トーナメント１回戦でブラジルと対戦する。
10番の堂安律は、「ここからワールドカップが始まる点という感じ」と話す。
「今からですね、やっと一発勝負を楽しめる国になってきたかなというのは、日本サッカーの進歩だと思いますし。本当に大会前から言っていたのは、（吉田）麻也君とか（長友）佑都君が、モロッコとブラジルの開幕戦を見ていて、ブラジルがちょっと入りが悪かったりとかしたときに、あいつら強豪国は、やはり大会中にギアを上げてくるかもという話が（みんなの中で）されていて。まさに本当に、強いチームと言うのは、決勝で最高のパフォーマンスができるチームだと思うので」
「日本はまだまだそういう甘い入りを３試合でできるレベルでは無いですけど。しっかりと突破して、今からさぁ行くぞとギアを上げられる。準備ができているので。ワールドカップ今から始まるなという感じですね」
W杯優勝国との対戦には、「いやもう、最高っすね！ワールドカップでブラジルとやれるなんて。どこか好きな国を選べと言われたら、僕はブラジルを選びますよ。楽しみですね」と笑みを見せた。
そのブラジルへの対策については、「まずは今日の試合をしっかりやっていたので、ブラジルの分析はまだしていない」と前置きしつつ、「誰が見てもわかるように前線４人が強力な中で、ただ僕たちにも、彼らにはない良さがあると思うので、したたかに、相手の嫌がることを90分間やって、うざいなと思わせるような試合をしたいなと思います」と意気込んだ。
W杯最多優勝を誇る王国との対戦に胸が躍っているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
日本代表は現地６月25日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、スウェーデンと対戦。56分に前田大然のゴールで先制したものの、62分に失点し、１−１のドローに終わった。
この結果、２位でのグループステージ突破が確定した日本は、決勝トーナメント１回戦でブラジルと対戦する。
「今からですね、やっと一発勝負を楽しめる国になってきたかなというのは、日本サッカーの進歩だと思いますし。本当に大会前から言っていたのは、（吉田）麻也君とか（長友）佑都君が、モロッコとブラジルの開幕戦を見ていて、ブラジルがちょっと入りが悪かったりとかしたときに、あいつら強豪国は、やはり大会中にギアを上げてくるかもという話が（みんなの中で）されていて。まさに本当に、強いチームと言うのは、決勝で最高のパフォーマンスができるチームだと思うので」
「日本はまだまだそういう甘い入りを３試合でできるレベルでは無いですけど。しっかりと突破して、今からさぁ行くぞとギアを上げられる。準備ができているので。ワールドカップ今から始まるなという感じですね」
W杯優勝国との対戦には、「いやもう、最高っすね！ワールドカップでブラジルとやれるなんて。どこか好きな国を選べと言われたら、僕はブラジルを選びますよ。楽しみですね」と笑みを見せた。
そのブラジルへの対策については、「まずは今日の試合をしっかりやっていたので、ブラジルの分析はまだしていない」と前置きしつつ、「誰が見てもわかるように前線４人が強力な中で、ただ僕たちにも、彼らにはない良さがあると思うので、したたかに、相手の嫌がることを90分間やって、うざいなと思わせるような試合をしたいなと思います」と意気込んだ。
W杯最多優勝を誇る王国との対戦に胸が躍っているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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