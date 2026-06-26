YOASOBI、EPリリース記念展覧会開催決定！“THE BOOK”シリーズの世界観をまとった空間を展開

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YOASOBIの4th EP『THE BOOK for,』のリリースを記念して、『YOASOBI THE BOOK 1-3 and THE BOOK for』の世界をめぐる展覧会『THE BOOK OF SCENES』がNew Gallery（東京・神保町）にて開催されることが決定した。

■YOASOBIのMVの一場面に焦点をあてる

6月26日にEP『THE BOOK for,』をリリースしたYOASOBI。本作をもって、結成当初からシリーズとして展開してきたEP作品“THE BOOK”シリーズが完結を迎えた。これを記念し、『YOASOBI THE BOOK 1-3 and THE BOOK for』の世界をめぐる展覧会『THE BOOK OF SCENES』の開催が決定した。

YOASOBIの楽曲は、いずれも原作となる物語から生まれてきた。その物語は歌詞となり、音となり、そしてMVのなかで、いくつもの場面（シーン）として描かれてきた。本展は、これまでのMVの一場面一場面に焦点をあて、楽曲が物語と結ばれた瞬間を、空間のなかへと展開していく。

会場には、『THE BOOK』から『THE BOOK 3』、そして最新作『THE BOOK for,』に至るまでの色が層をなし、それぞれの作品の世界観をまとった空間が連なる。来場者は、シリーズを貫く色の層のあいだを歩きながら、これまでYOASOBIが描いてきた数々の場面のなかへと入り込んでいく。

過去4作品の“THE BOOK”シリーズに綴じ込まれてきた物語から生まれた歌が、映像のなかでどのような情景を結んできたのか。切り出された場面の集積をたどることで、これまでの軌跡に浸り、その世界の奥行きへと没入していく。

会場内では、本展覧会限定のアートプリントやオリジナルグッズが多数販売予定。なお、7月24日・25日は、YOASOBI公式ファンクラブYOA’S会員限定の、先行入場期間（抽選）となる。6月26日より、先行応募（抽選）がスタートしている。

■イベント情報

『THE BOOK OF SCENES THE BOOK 1-3 and THE BOOK for,』

07/24（金）～09/13（日）東京・New Gallery

※07/24（金）、07/25（土）のみYOASOBI公式ファンクラブYOA’S先行（抽選）

■リリース情報

2026.06.26 ON SALE

EP『THE BOOK for,』

■関連リンク

New Gallery 公式サイト

https://newgallery-tokyo.com/

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/