宇多田ヒカル「パッパパラダイス」も楽しめるYouTubeステーションページ公開

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宇多田ヒカルが、YouTubeステーションページを公開した。

■宇多田ヒカルの映像コンテンツが24時間リアルタイムで視聴可能

6月24日にリリースとなった『パッパパラダイス』7インチアナログレコード盤/配信EP。同作に収録された「パッパパラダイス feat.甲本ヒロト」は、MVが公開されると急上昇中の音楽チャートでTOP10にすぐさま入るなど、大きな反響を見せている。

そんななか、宇多田ヒカル オフィシャルYouTubeチャンネル内で楽しめる、YouTubeの“ステーション（Station）”機能の実装がスタート。

この“ステーション”機能では、24時間宇多田ヒカルの映像コンテンツがリアルタイムで視聴することが可能で、同時接続中の他のリスナーとチャット欄にてコミュニケーションを取ることもできる。あらたな機能となるYouTubeの“ステーション”機能をぜひ体感しよう。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL EP『パッパパラダイス』

2026.06.24 ON SALE

ANALOG「パッパパラダイス」

■関連リンク

Hikaru Utada’s Station (24/7)

https://youtube.com/live/IJqlho9qJIw

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/