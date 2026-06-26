日経225先物：26日19時＝250円安、6万9360円
26日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比250円安の6万9360円と急落。日経平均株価の現物終値6万9360.88円に対しては0.88円安。出来高は3813枚となっている。
TOPIX先物期近は3980ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は16.64ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69360 -250 3813
日経225mini 69365 -250 49335
TOPIX先物 3980 -1 2711
JPX日経400先物 36180 +60 102
グロース指数先物 670 +2 100
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3980ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は16.64ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69360 -250 3813
日経225mini 69365 -250 49335
TOPIX先物 3980 -1 2711
JPX日経400先物 36180 +60 102
グロース指数先物 670 +2 100
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース