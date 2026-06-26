　26日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比250円安の6万9360円と急落。日経平均株価の現物終値6万9360.88円に対しては0.88円安。出来高は3813枚となっている。

　TOPIX先物期近は3980ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は16.64ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69360　　　　　-250　　　　3813
日経225mini 　　　　　　 69365　　　　　-250　　　 49335
TOPIX先物 　　　　　　　　3980　　　　　　-1　　　　2711
JPX日経400先物　　　　　 36180　　　　　 +60　　　　 102
グロース指数先物　　　　　 670　　　　　　+2　　　　 100
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース