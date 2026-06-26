馬毛島への自衛隊施設建設に絡み防衛省が西之表市に進めていた隊員の宿舎の建設がおととしから中断しています。原因は地中から見つかった大量の“ごみ”です。西之表市はその処理費用を計上した補正予算案を市議会に提案しました。費用を市が負担することについて市議会の判断は。



種子島沖の馬毛島で自衛隊施設の建設が進むなか、防衛省は西之表市に10階建ての隊員宿舎を建設しようと市から約7000平方メートルの土地を購入しました。しかしこの土地はかつてごみ処理場だったため地中から古いタイヤなどの廃棄物が大量に見つかり、工事はおととしから中断されています。





西之表市は廃棄物混じりの土の処理費用986万円を計上した補正予算案を市議会に提案。事業者に代わり市が費用を負担することについて「現在地で建設するため防衛省と調整、協議しそれぞれの役割を決めた」と説明しました。この土地について市は去年およそ1100万円をかけボーリング調査を行っています。最終本会議で市議からは。（和田香穂里市議）「あの土地に自衛隊宿舎が建設されるかどうかは全く確実にはなっていない。仮に建設が断念されれば（ボーリング費と）合わせて2000万円を溝に捨てることになる」一方「売り主である市が調査し安全な土地として引き渡すことは当然の責任」「建設再開のためにはこの選択肢しかない」などの意見も上がり、採決の結果、補正予算案は賛成多数で可決されました。（西之表市 八板俊輔市長）「予算案を可決していただきましたので宿舎の建設が計画通り進むように今後防衛省と調整を続けていきたい」防衛省は現在この土地の土壌調査を行っていて、建設がいつ再開されるのか見通しは立っていません。