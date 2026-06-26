サッカーFIFAワールドカップ2026。日本代表は26日のスウェーデン戦で引き分けグループステージ突破を決めました。

長崎市ではパブリックビューイングも行われました。

（荒木 陸 記者）

「決勝トーナメント進出をかけた大事な一戦を前に会場の熱気も高まっています」

（サポーター）

「日本！日本！」

森保 一監督の地元・長崎市の出島メッセ長崎では、パブリックビューイングが行われ、朝から駆けつけた約60人のサポーターが声援を送りました。

（サポーター）

「きょうはこれから仕事。決勝トーナメントに出れるかどうかの重要な試合なので、日本代表を応援したいと思って来た」

引き分け以上で自力での決勝トーナメント進出が決まる、スウェーデンとのグループステージ最終戦。

試合は互いに慎重な試合運びとなる中、日本代表が徐々に攻撃のリズムをつかみます。

前半22分、伊藤 洋輝からのクロスに前田が頭で合わせますが、ここは枠を捉えられず。

前半終了間際には、中村のシュートでゴールに迫りますが相手キーパーの好セーブに阻まれ、スコアレスで試合を折り返します。

森保監督の幼馴染 樋口 紀彦さんが店主を務める、長崎市のスポーツバー「立ち飲み ぽいち」にもサポーターの姿が。

（サポーター）

「ここに来るため、ここで見るためだけにきょう来た。馴染みがあるところで観戦するのは初めてでうれしい」

（サポーター）

「0点に抑えて勝利することを期待する。日本勝てると思う」

後半、攻撃の流れに乗る日本代表は11分、堂安のスルーパスに抜け出した前田がゴール左に冷静に流し込み、日本代表が待望の先制点をあげます。

ただ、喜びもつかの間、その6分後にはスウェーデンにゴールを許しゲームは振り出しに。

その後は押し込まれる時間が続きます。

流れを変えたい日本代表は、伊東 純也や日本人史上初の5大会連続のワールドカップ出場となる長友を投入。

終盤まで相手の猛攻を受ける展開となりますが、後半アディショナルタイムには守護神・鈴木 彩艶が立て続けに好セーブをみせます。

その後も最後まで勝ち越しを狙いましたが、1対1の引き分けで試合終了。

勝ち点1を積み上げ、グループ2位での突破を決めました。

（サポーター）

「うれしい。前田大然選手が(ゴールを)決めてくれてうれしかった」

（サポーター）

「(決勝トーナメントは)厳しい戦いになると思うが、日本らしく団結して頑張ってほしい」

（サポーター）

「このように盛り上がるのも森保監督が指揮しているおかげ」

（サポーター）

「皆さんの力が存分に発揮できるよう頑張ってほしい」

（「立ち飲み ぽいち」樋口 紀彦 店主）

「(森保)一くん、ブラジルを破って最高の景色を見せて下さい。よろしくお願いいたします」

（サッカー日本代表 森保 一 監督）

「できれば勝って、かつ1位で突破したかったが、決勝トーナメントに行けるのでとにかく勝つ戦いをしたい。チーム一丸となって、タフに粘り強く最後まで戦い抜くことをサポーターの皆さんと一緒にやり抜きたい」

ベスト16をかけて臨むブラジルとの決勝トーナメント1回戦は、日本時間の30日の午前2時キックオフです。