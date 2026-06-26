＜W杯＞中国HONOR、「時の人」カボベルデ40歳守護神の家族にスマホ贈呈―中国メディア

中国メディアの快科技によると、中国スマートフォンメーカーのHONORは、サッカーのカボベルデ代表GKボジーニャ（40）の家族にスタイリッシュなミドルレンジスマホ「HONOR X9d」を贈呈した。

ボジーニャは、ワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ初戦のスペイン戦で27本のシュートを浴びながら好セーブを連発してゴールを守り切り、優勝候補相手に0-0での引き分けに貢献。世界的に無名だったベテランGKが一躍「時の人」となった。

HONORの関海濤（グワン・ハイタオ）最高マーケティング責任者（CMO）は25日、自身の微博（ウェイボー）アカウントを更新。「中国のHONORはカボベルデをサポートしている」とした上で、アフリカの同僚がボジーニャの家族に「HONOR X9d」を贈呈したことを写真を添えて明らかにした。

関氏によると、ボジーニャの母は米国へ渡航したため自宅に不在で、妹とおいがHONORに感謝の気持ちを伝えたという。

HONOR X9dは500ドル（約8万円）クラスのモデルで海外出荷台数500万台を突破。サウジアラビアやアラブ首長国連邦（UAE）、マレーシア、香港、フィリピン、中米などの市場で同価格帯トップのシェアを獲得している。（翻訳・編集/柳川）