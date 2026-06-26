西日本の各地で、梅雨前線と台風の影響ですでに大雨となっていて、５月末に運用が始まった「新たな防災気象情報」の「レベル４大雨危険警報」や「レベル４土砂災害危険警報」などが発表されています。

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発生すると命に直結する土砂災害ー。

気象庁は「レベル３土砂災害警報」や「レベル４土砂災害危険警報」の運用について、「レベル３はレベル４の基準値に到達することが予想される場合に発表」と説明していました。つまりは「レベル３土砂災害警報」は「レベル４土砂災害危険警報」の“予告情報”の役割となりました。

しかし、「レベル３」が発表されないまま「レベル４」が発表される事例が相次いでいます。（MBS気象・災害担当デスク 福本晋悟）

「レベル３土砂災害警報」は「レベル４土砂災害危険警報」になる“予告情報”とする設定

これまで土砂災害を関する災害情報は「土砂災害警戒情報」だけでしたが、「新たな防災気象情報」では「レベル２土砂災害注意報」、「レベル３土砂災害警報」、「レベル4土砂災害危険警報」そして「レベル５土砂災害特別警報」が新設されました。

そして、土砂災害の注意報・警報は、大雨や氾濫の注意報・警報とは異なる特徴があります。

土砂災害の危険度は60分雨量や土壌雨量指数の組み合わせなどで判断されていますが、「レベル３」の発表基準を「レベル4」の基準と同じにすることで、「レベル４」になる可能性が高いときだけ「レベル３」を発表するルールになりました。

これは、「レベル３」の発表回数を減らし本当に避難が必要な時だけに発表する、つまりは情報の“空振り”を減らすことを目指したものです。

しかし、実際に「レベル４」が発表された地域では、運用の理想どおりではなく「レベル３」が発表されない事例が相次いでいます。

「レベル３」が発表されない事例の方が多かった台風6号

気象庁によりますと、台風６号で「レベル４土砂災害危険警報」が発表されたのは、東京都～徳島県までの9都県・40の区域でした。

発表の経緯を詳しく見ると、運用の理想どおり「レベル３土砂災害警報」の次に「レベル４土砂災害危険警報」が発表された事例は１４区域でした。

しかし、「レベル２土砂災害注意報」発表中に「レベル3土砂災害警報」が発表されることなく「レベル４土砂災害危険警報」が発表されたのが26区域ありました。つまり、“予告情報”である「レベル３土砂災害警報」が発表されることなく、急に「レベル４」に上がった事例の方が多かったのです。

三重県では対象全区域で「レベル３」が発表されずに「レベル４」が発表

「レベル３はレベル４の基準値に到達することが予想される場合に発表」と設計されている土砂災害注意報・警報。

しかし、台風６号の大雨では、「レベル２」の次に「レベル３」が発表されずに「レベル４」が発表された事例の方が多く、三重県では10区域すべてとなりました。

また、「レベル３」が発表されたものの、結局「レベル４」が発表されなかったのは22区域と、こちらも「レベル３」発表後に「レベル４」が発表された事例がより多くなりました。

神奈川県では、「レベル４」が発表された事例よりも「レベル４」が発表されなかった事例の方が多くなりました。

気象台「雨雲が急に発達した場合は予想が難しい」

台風6号の大雨だけでなく、きょうの梅雨前線に伴う大雨でも同様の事例が多発しています。きょう6月26日の未明、京都市や奈良市などで「レベル２土砂災害注意報」が発表され「レベル３土砂災害警報」は発表されずに「レベル４土砂災害危険警報」が発表されました。

大阪管区気象台によりますと、「雨雲が急に発達した場合は予想が難しく、レベル２から急にレベル４になることが考えられる」としています。

また、結果的に「レベル４」に至らない場合については、「当初の予想より雨雲が発達しなかった場合は、レベル３を発表したもののレベル４とならないこともある。警戒レベルの数字だけでなく、ホームページなどで気象レーダーやキキクルなどの最新情報も組みあわせて確認をしてもらえれば」と話しています。

このように事例を見る限り、土砂災害注意報・警報の「理想的な運用」は道半ばです。「天気は急な変化があり得る」として、「レベル２注意報」からの“急変”があるとの心づもりをしていたほうがよさそうです。



◆取材・文 福本晋悟

MBS報道情報局 災害・気象担当デスク。東日本大震災や西日本豪雨、能登半島地震などの被災地を取材。神戸学院大学現代社会学部客員准教授や「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」特別研究調査員も務める。

